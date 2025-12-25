元プロ野球選手で野球解説者の高木豊氏が、YouTubeチャンネル『高木 豊 Takagi Yutaka』で22日に公開された動画に出演。村上宗隆がホワイトソックスと2年契約を結んだ件について、持論を述べた。

村上宗隆

「ちょっと契約年数も年俸も低い」

22日、ホワイトソックスとの契約が発表された村上。契約期間は当初の予想よりも短い2年間で、総額3400万ドル(約52億7000万円)と、日本で圧倒的な成績を残した「令和の三冠王」としては、やや物足りない結果となった。

高木氏は今回の契約について「今までのポスティングから比べると、ちょっと契約年数も年俸も低いかなというね」と率直にコメント。「日本の契約からすると全然いい契約だと思うけど」と前置きしながら、「(村上自身も)例えば5年間200億以上だとか。三冠王とってるしね。ちょっと当てが外れたかなというような契約にはなった」とし、想定より抑えられた条件だったと評した。

なお、契約額が伸びなかった理由として挙げられている空振り率については、「そんなこと言っても、俺らが見てても結構な空振り率ってあるよね、メジャーの選手でも」と疑問を呈すことに。

その上で「村上はやっぱり振っていかなきゃホームランにならない」「空振りはね、ちょっと多少仕方ないな」と理解を示していた。