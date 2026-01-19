三井住友カードは1月19日、「三井住友カード ビジネスオーナーズ プラチナプリファード」の募集を開始する。

三井住友カード ビジネスオーナーズ プラチナプリファード

同社は中小企業代表者・個人事業主を対象とした「三井住友カードビジネスオーナーズ」を2021年に発行開始し、経営者をあらゆるビジネスシーンでサポートしてきた。今回、圧倒的なポイント還元と高い利用枠を実現した、プラチナプリファードの募集を開始する。

同カードは、法人代表者や個人事業主(副業・フリーランスを含む)を対象としており、発行ブランドはVisaとなる。カードデザインはブラックとプラチナホワイトの2種類を用意している。年会費は33,000円(税込)で、パートナーカードは無料で発行できる。買物利用枠は最大9,999万円まで設定可能。国内・海外旅行傷害保険やお買い物安心保険、空港ラウンジの無料利用などの付帯サービスも備える。

三井住友カード ビジネスオーナーズ プラチナプリファード

さらに同カードは、事業費決済におけるVポイントの高還元を特徴としている。

ポイント付与率と特典

通常ポイントに加え、ビジネスオーナーズ特約店では利用金額100円(税込)ごとに、最大＋9.0%のポイントが上乗せされる。特約店は今後も順次拡大する予定だ。さらに、新規入会や利用額に応じたポイント進呈などの特典も用意されている。なお、各特典には条件があるため、詳しくは同社HPで確認を。