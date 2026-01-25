村上春樹から20歳の記念に贈られた特製ラジオネームは「猫は喜び、庭駆けまわり」

作家・村上春樹さんがディスクジョッキーをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「村上RADIO」（毎月最終日曜 19:00～19:55）。

1月25日（日）の放送は「村上RADIO～ラジオネームがお年玉～」をオンエア。2026年1発目となる今回の放送では、リスナーのお便りの中から9通を紹介。メッセージを読まれたリスナーの一人ひとりに“お年玉”として村上さん特製のラジオネームをプレゼントしました。リスナーからの質問に対する村上さんのユーモアあふれる回答と、思わずクスッと笑ってしまうユニークなラジオネーム、そして村上さん選曲のバラエティー豊かな音楽を紹介していきました。

この記事では、オープニング曲と前半1曲について語ったパートを紹介します。

＜オープニング曲＞

「77 Sunset Strip」

「77 Sunset Strip」、この音楽を「おお、懐かしい」と感じた方は、かなりお年を召した方でしょうね。60年代にテレビで放映されていた番組「サンセット77」のテーマです。ロサンジェルスのサンセット大通り77番地に事務所を構えた2人の私立探偵が主人公の話で、当時かなり人気がありました。僕も毎週楽しんで観ておりました。じゃあ、どうしてこの音楽をわざわざ今夜のテーマ音楽にしたのか？ うーん、どうしてでしょうね？ ミステリアスですね。お暇があったら、考えてみてください。

◆Connie Francis「Where Can I Go Without You?」

まず1曲聴いてください。コニー・フランシスが歌います。Where Can I Go Without You、あなたなしでどこに行けばいいの？ これ、世間ではあまり知られていないけど、僕が個人的に好きな曲です。作曲はヴィクター・ヤング、作詞がペギー・リー、なかなかの組み合わせですね。「Cocktail Connie」というコンピレーション盤に入っていました。

なちょす（女性、神奈川県）

＜ハルキさん、はじめまして。私は都内の大学に通う19歳です。実はハルキさんと同じ1月12日生まれで、ちょうど成人の日に20歳を迎えます。ここで一生のお願いです。20歳の節目にふさわしいラジオネームをぜひつけていただけないでしょうか？＞

あ、そうですか、僕と同じ誕生日なんだ。僕の甥（おい）も『ノルウェイの森』を担当してくれた女性編集者も誕生日が同じでした。1月12日生まれの方は自動的に「ジャック・ロンドン・クラブ」に入会できます。作家のジャック・ロンドンもその日の生まれなので、僕が勝手にそういうクラブを立ち上げました。入会費とかはないけど、そのかわり特典もありません。ささやかな心のよりどころになるだけです。あなたの「ジャック・ロンドン・クラブ」の会員番号は1225番です。おめでとうございます、そうか20歳になったんですね。今年1年、何かいいことがあるといいですね。

あなたには「猫は喜び、庭駆けまわり」というラジオネームを差し上げます。にゃあ（猫山）

＜番組概要＞

番組名：村上RADIO～ラジオネームがお年玉～

放送日時：1月25日（日）19:00～19:55

パーソナリティ：村上春樹

番組Webサイト：https://www.tfm.co.jp/murakamiradio/