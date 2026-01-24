アムタスは、オリジナルコミックを制作し、「めちゃコミックオリジナル」として配信しているが、同ブランドのレーベル「comic fizzy」の人気作品『岩肌の花嫁は愛で溶かされる』(著：遠山えま)が、2024年11月1日配信開始から、めちゃコミックにて累計4900万ダウンロード(※)、さらに売上10億円を突破したことを発表した。

『岩肌の花嫁は愛で溶かされる』は全身が岩に覆われた岩子と呪われた男・白蘭が、政略結婚を機に愛を育んでいく和風ラブストーリー。白蘭のやさしさに触れることで、恥じない自分でいようと決意し、成長していく岩子。そんな二人に訪れる数々の試練──。お互いの孤独に寄り添い、絆を深めあう二人の今後にも注目したい。

【あらすじ】 神の力を宿して生まれた双子の姉妹、神代岩子と咲子。コノハナサクヤヒメの力を授かった妹の咲子は帝都一の美女と呼ばれているのに対し、イワナガヒメの力を授かった姉の岩子は全身を岩で覆われた醜い姿をしており、バケモノと呼ばれていた。岩子は唯一優しく接してくれる宝石商の西園寺に惹かれていたが、彼の結婚相手に選ばれたのはなんと妹の咲子だった。一方岩子は、神に呪われた男と呼ばれる黒峰白蘭(こくみね びゃくらん)様と結婚することになり……!?

『岩肌の花嫁は愛で溶かされる』は、「めちゃコミック」にて、現在53話まで配信中で、1話から13話が無料配信されている。

※無料DL数を含むめちゃコミックサービス内での累計DL数