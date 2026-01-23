KADOKAWAは、「BOOK☆WALKER」ほか各電子書籍ストアにて「『最期の願いに月が泣く』配信記念 水無月すう作品一気読みフェア」を2026年2月5日(木)まで開催している。

電子書籍フェア情報

『プランダラ』『そらのおとしもの』などの著者・水無月すうの新作『最期の願いに月が泣く』が2026年1月23日(金)配信開始。新刊配信を記念して、水無月すう作品の対象電子書籍を99円(税込)に割引したフェアが実施されている。

さらに、新シリーズ『最期の願いに月が泣く』の試し読みページが大幅増量となっている。

【対象シリーズ】

・『そらのおとしもの』

・『プランダラ』

・『優良物件もうダメ荘 ～風呂、トイレと天使は共同です～』

・『大好きです!!魔法天使こすもす』

・『私の救世主さま』

・『JUDAS』

■配信予定 電子書籍ストア・アプリ名(順不同)

BOOK☆WALKER／紀伊國屋書店Kinoppy／ブックライブ／honto／dブック／Amazon／Google Play ブックス／Apple Books／楽天Kobo／ブックパス／Reader Store／アニメイトブックストア／DMMブックス／コミックシーモア／LINEマンガ／ebookjapan／ブッコミ／ピッコマ／music.jp／マンガボックス／Amebaマンガ／comipo(WEB)／U-NEXT／dアニメストア／FOD／ゼブラック／ぼるコミ／まんがセゾン／漫画全巻ドットコム