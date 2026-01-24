ポプラ社は、児童書『コミック版 日本の歴史93 戦国人物伝 豊臣秀長』(企画・構成・監修：加来耕三／原作：静霞 薫／作画：山田一喜(を、2026年1月21日(水)に発売。本作は、2026年NHK大河ドラマ『豊臣兄弟！』の主人公としても取り上げられている豊臣秀吉の弟・豊臣秀長の生涯を描いた学習漫画となっている。

【あらすじ】 尾張国で百姓仕事に精を出す小竹(のちの秀長)のもとに、幼い頃に家を出て行った兄が戻ってきた。兄は木下藤吉郎と名乗り、小竹を武士にして仕事を手伝わせるために迎えに来たという。気が進まないまま兄に連れられ、手伝いを始める小竹だったが……。

名もなき百姓だった秀長が、たぐいまれな実務能力で外交・軍事・政治を支え、秀吉を天下人へと押し上げる！その激動の生涯をダイナミックに、時にコミカルに描く傑作。

出世を目指し、コミュ力・プレゼン能力に長けたイケイケの営業マンさながらの兄・秀吉のもと、実務家として抜群の調整能力を持っていたばかりに、その秀吉が取ってきた案件を日々ぼやきながらも何とか形にし、実績を積み上げていく秀長。その姿は子どもたちにとっての新しいヒーロー像であるとともに、日々頑張る大人たちの共感も誘う。家族みんなで楽しんでほしい1冊となっている。

■コミック版日本の歴史93『戦国人物伝 豊臣秀長』

企画・構成・監修：加来耕三

原作：静霞薫

作画：山田一喜

定価：1,210円(10％税込)