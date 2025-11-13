リクスタは11月12日、「2025年名字年間総合トレンドランキングベスト100」を発表した。同ランキングは「名字由来net」Web・アプリの名字データベースから、政府調査系機関や電話帳データをもとに、実世帯が確認できる名字のみを集計し作成された。集計期間は2024年11月1日～2025年10月31日。

2025年名字年間総合トレンドランキングベスト100

名字年間総合トレンドランキングを発表

年間の名字の総検索数は425,401,604件。昨年の年間総検索数(341,379,267件)から、84,022,337件(約24.6%)検索数が増加する結果となった。様々なジャンルの有名人の名字がランクインし、名字に関する関心が年々高まっていることがわかる。

2025年名字年間総合トレンドランキングベスト100の第1位となったのは、「佐藤(さとう)」さんだった。第2位は「田中(たなか)」さん、第3位「伊藤(いとう)」さん、第4位「佐々木(ささき)」さん、第5位「鈴木(すずき)」さんと続いた。昨年の順位と比べると、第1位「佐藤」さん、第2位「田中」さんは順位を維持。「伊藤」さんは昨年の第4位から第3位に、「佐々木」さんが第10位から第4位に、それぞれ順位を上げた。「2025年上半期名字トレンドアクセスランキングベスト100」と比べると、第4位と第5位が入れ替わったトップ5になった。ランクインした名字の有名人には、「第75回NHK 紅白歌合戦」の司会で、主演の朝ドラ「虎に翼」の特別企画も相まって話題となった「伊藤 沙莉(いとう さいり)」さん、今年メジャーリーグでの活躍が大きな話題となったロサンゼルス・ドジャース所属「佐々木 朗希(ささき ろうき)」さんなどがいる。

注目の名字、珍しい名字は?

今年の上半期のランキングと同じく第9位に入った「上野(うえの)」さんの全国人数はおよそ193,000人。東京都に最多のおよそ20,300人(約11%)みられる。4月に通算250勝を達成、10月には通算2500奪三振を達成した女子ソフトボール界のレジェンド「上野 由岐子(うえの ゆきこ)」さんがいる。

第24位には、「七五三掛(しめかけ)」さんがランクインした。全国人数がおよそ320人と珍しい名字だ。現在の山形県である羽前国田川郡大網村がルーツの1つ。有名人では、人気アイドルグループ「Travis Japan」の「七五三掛 龍也(しめかけ りゅうや)」さんがいる。茨城県に最も多いおよそ140人(約43%)で、七五三掛 龍也さんも茨城県出身だ。

その他、第26位「三浦(みうら)」さんは、全国人数がおよそ282,000人、最多都道府県はおよそ27,600人(約10%)の東京都。現神奈川県の相模国三浦郡が起源のひとつとされている。同姓の人物では、横浜DeNAベイスターズの監督を辞任した「三浦 大輔(みうら だいすけ)」さんが話題となった。