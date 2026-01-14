リクスタは1月7日、「午年干支にまつわる名字ランキングベスト30」を発表した。同ランキングは、「名字由来net」Web・アプリの名字データベースから、政府調査系機関や電話帳データをもとに、「午」「馬」のつく名字から実世帯の確認できる名字のみを集計し作成された。

午年干支にまつわる名字ランキングベスト30

今年の干支にちなんだ「午」「馬」のつく名字を全国人数の多い順にランキングした。第1位は「馬場(ばば)」さんだった。全国人数はおよそ136,000人で、全国最多は東京都のおよそ17,100人(約13%)。源頼綱を祖とする一族や、馬の訓練場に由来する各地の「馬場」という地名がルーツとされている。有名人には伝説のプロレスラー「ジャイアント馬場」こと「馬場 正平(ばば しょうへい)」さん、お笑いトリオ「ロバート」の「馬場 裕之(ばば ひろゆき)」さんがいる。

第2位は、「相馬(そうま)」さん。全国人数およそ42,400人、馬の牧生地が語源ともいわれ、下総国相馬郡(現・千葉県北部、茨城県南部)が起源の1つ。第3位「有馬(ありま)」さん。全国人数はおよそ31,200人。摂津国有馬郡を始め各地に地名が残っている。鹿児島県に最多となるおよそ5,300人(約17%)みられる。同姓の人物には、競馬の「有馬記念」の由来にもなっている昭和期の政治家「有馬 頼寧(ありま よりやす)」さんがいる。「有馬 頼寧」さんは摂津有馬氏族の出だという。

第5位の「馬渕(まぶち)」さん、全国人数およそ11,400人。現・滋賀県の近江国蒲生郡馬淵村などが発祥地の1つとされている。岐阜県に最も多くおよそ2,600人(約23%)いる。第12位には「馬淵(まぶち)」さん(全国およそ2,900人)も入っており、東京都がおよそ680人(約23%)で最多だった。

第7位「馬渡(もうたい・まわたり)」さんは、全国人数はおよそ6,400人。「馬渡」さんのルーツには肥前国松浦郡馬渡島などがある。全国最多は福岡県のおよそ1,000人(約16%)だった。他、2番目に多いのが長崎県、3番目が佐賀県と九州地方北部に多く見られるようだ。

「午」のつく名字はベスト30位内には入らなかったが、午のつく一番多い名字は「午来(ごらい)」さんだった。磐城国行方郡牛来村が起源の「牛来(ごらい)」と由来を共にするともいわれている。現在は北海道に半数近くの120人(約44%)みられる。