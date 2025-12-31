リクスタは12月24日、「第76回NHK紅白歌合戦出場歌手 紅白珍しいレア名字ランキング」を発表した。同ランキングは「名字由来net」Web・アプリの名字データベースから、政府調査系機関や電話帳データをもとに、第76回NHK紅白歌合戦出場歌手(12月23日時点)から実世帯が確認できる名字のみを集計し作成された。本名非公開(アイナ・ジ・エンド、あいみょん、MISIA、Vaundy)や外国籍の場合は対象外としている。

第76回NHK紅白歌合戦出場歌手 紅白珍しいレア名字ランキング

紅組1位は「松任谷 由実」

紅組第1位は、特別企画出場歌手「松任谷 由実(まつとうや ゆみ)」さんだった。「松任谷」さんは全国人数およそ20人のとても珍しい名字である。第2位は20周年の節目を迎え、6年ぶりの出場を果たした「AKB48」から17期生「正鋳 真優(まさい まゆう)」さんだった。全国人数はおよそ40人の珍しい名字だ。愛媛県に最多のおよそ30人(約75%)がみられる。第4位には、同じくAKB48より4代目グループ総監督の「倉野尾 成美(くらのお なるみ)」さん。全国人数およそ50人の内、「倉野尾 成美」さんの出身地・熊本県におよそ40人(約80%)みられ最多となっている。第3位には11年連続出場の「乃木坂46」から6期生「海邉 朱莉(かいべ あかり)」さんがランクイン。「海邉」さんは全国におよそ40人。その内およそ20人(約50%)が兵庫県にみられる。「海邉 朱莉」さんも兵庫県の出身だ。初出場では今年話題となったオーディション番組から誕生したグループ「HANA」より、第6位「他力 千佳(たりき ちか)」さん、第11位「井埜 心晴(いの こはる)」さんがランクインした。第7位には、HANAのプロデューサーも務めるラッパー「ちゃんみな」さんの本名「乙茂内 美奈(おともない みな)」さんもランクインしている。「乙茂内」さんは全国に70人。岩手県が発祥地の1つとされており、同県におよそ50人(約71%)みられる。

白組1位はTUBE「春畑 道哉」

白組第1位に輝いたのは、今年デビュー40周年を迎えるバンド「TUBE」のギター「春畑 道哉(はるはた みちや)」さんだった。全国人数およそ70人。福岡県や鹿児島県におよそ20人(約29%)みられる。第2位は、特別企画での出場となる「氷川 きよし(ひかわ きよし)」さん。全国人数はおよそ170人で、全国最多はおよそ50人(約29%)みられる長野県。第3位は「サカナクション」のギター「岩寺 基晴(いわでら もとはる)」さんの名字「岩寺」さんだった。全国人数(約200人)の半数以上のおよそ120人(約60%)が、「岩寺 基晴」さんの出身地である北海道にみられる。第5位に「M!LK」から「曽野 舜太(その しゅんた)」さん。今年は代表曲「イイじゃん」が話題となり、歌詞にある「ビジュイイじゃん」は新語流行語大賞にもノミネートされた。全国人数およそ460人。紀伊(現和歌山県・三重県)の有名氏族がルーツの1つ、三重県に最多のおよそ180人(約39%)の「曽野」さんがみられる。曽野 舜太さんも三重県の出身だ。第11位に「イケナイ太陽」がリバイバルヒットし、19年ぶりの出場となる「ORANGE RANGE」の「我如古 大和(がねこ やまと)」さん。「我如古」さんは全国人数2,200人。沖縄県由来の名字とされ、およそ2,000人(約91%)と大多数が沖縄県にみられる。同グループでは他に、第7位に「廣山 直人(ひろやま なおと)」さんがランクインしている。