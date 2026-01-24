「めっちゃかっこいいですよね！」津田健次郎が絶賛した“映画ポスター”とは？

声優・俳優の津田健次郎がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「津田健次郎 SPEA/KING」（毎週日曜 12:00～12:30）。声優として数々の人気アニメ作品、俳優としても話題のドラマ・映画に出演。今もっとも注目を集める才能・津田健次郎のパーソナルな一面が知れるレギュラーラジオ番組です。1月18日（日）の放送は、お気に入りの“ポスター”について語りました。

＜リスナーからのメッセージ＞

「津田さんのなかで、一番デザインが完璧だった映画ポスターを教えて欲しいです。映画をたくさん鑑賞している津田さんは、どんなポスターが好きなのかとても気になります。自分は、大友克洋監督の映画『AKIRA』のポスターが大好きです」

◆「3回言うくらいかっこいい」

津田：「AKIRA」のポスターは最高ですよね！ あえて顔を見せずバイクに向かっていく金田（正太郎）の背中ね。振り向きバージョンとかもありますけど、あの当時に流行っていた一番有名なやつは、金田バイクに向かって、カプセルのマークのジャンパーを着た金田が背中を向けて歩いている。そして「AKIRA」の文字の上にカタカナの「アキラ」が書かれているやつですね。これが一番好きだなあ、めっちゃかっこいいよな……めっちゃかっこいいですよね！ めっちゃかっこいい（笑）!! 3回言うくらいかっこいいです。

ポスターでいうと、あれが欲しいんですよね。Appleの「Think different.」シリーズ！ いろんな偉人たちのポスター。誰のバージョンが欲しいかな？ 「Think different.」もすごくいいなあ。

僕、英語はそこまで詳しくないのですが、「Think different.」って当時のAppleのキャッチコピーですけど、文法的に間違っているわけですよね。その間違った文法をあえて使っているところも、やることがおしゃれだよなあ。

