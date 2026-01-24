俳優の岡崎紗絵が出演するMBSの新番組『ととのいとりっぷ』が、27日(23:56～ ※関西ローカル)にスタートする。

これは、多忙な日常を駆け抜ける岡崎が、「もしも明日、急に休みになったら」という設定のもと、一人の女性として「心と体をととのえる」ための自分時間を楽しむ、ドキュメンタリータッチの旅番組。

30歳の節目を迎え、「趣味は御朱印集め、サウナとビールはもっと好き」という岡崎が、多忙な日常を抜け出すための“理想の休日”は、「心と体と喉をととのえる」旅に出ること。そこで今回向かったのは、冬の京都だった。

京都を自転車で巡ることにした岡崎が真っ先に訪れたのは、由緒ある町屋を改装した極上のプライベートサウナ。檜の水風呂や縁側での外気浴など、心身が“ととのう”リアルな瞬間をテレビで初披露する。さらに、ある“人物”の案内で訪れた寺で歴史に触れ、グルメも満喫。そんなところにマネージャーからの連絡が…。

全編ドキュメンタリータッチの演出により、まるでプライベートな旅に同行しているかのような没入感が得られる同番組。岡崎の飾らない素顔が、古都の映像美とともに映し出されている。

【編集部MEMO】

1995年11月2日生まれ、愛知県出身。モデルとして 2012年『ミスセブンティーン』でグランプリを獲得しデビュー。ファッション誌『Ray』の専属モデルを約9年間務めた。俳優としては、ドラマ『教場II』『花嫁未満エスケープ』『GTO リバイバル』『あのクズを殴ってやりたいんだ』『なんで私が神説教』など話題作に出演。映画では『mellow』『ブラック・ショーマン』など数々の作品に出演した。現在放送中のドラマ『プロフェッショナル 保険調査員・天音蓮』に出演。

(C)MBS