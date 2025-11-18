女優の岡崎紗絵が、26年1月にスタートするフジテレビ系ドラマ『プロフェッショナル 保険調査員・天音蓮』(毎週木曜22:00～)に出演。同局のドラマで初めてヒロインを演じる。

岡崎紗絵

このドラマの舞台は、保険金が絡んだ事件や事故を調べる保険調査会社。彼ら保険調査員は、保険金詐欺の疑いがある事案を調べ、その真相を突き止め、不正疑惑を解明していく保険のプロフェッショナルで、人命や身体、尊厳、プライド、ペットに至るまで多種多様の保険の案件を調査している。なかには、「誘拐保険」「ドローン保険」があれば、宣伝なのか本気なのか世界を見渡せば「宇宙人誘拐保険」「笑い死に保険」「幽霊保険」などまでも。

岡崎が演じるのは、保険調査専門会社「深山リサーチ」に勤める常識やコンプライアンスに一切とらわれず、真相解明のためなら、手段を選ばない、警視庁捜査一課の元刑事であり、不敵な凄腕の保険調査員・天音蓮(玉木宏)の保険調査員助手・栗田凛。曲がったことが大嫌いな性格で、酒好きかつ酒乱。「深山リサーチ」に勤める以前に働いていたリサーチ会社で調査データの隠蔽指示を断ったため、社内で干され退社した過去を持つ。

天音との出会いは、自身の酒乱がきっかけ。その性格から人を疑い、不正請求を暴いていく調査員の仕事内容に対して、最初は拒絶反応を示すが、真実を究明する天音の姿にほれ込み、調査員助手として、徐々にその覚悟を固め始める。

凛は、予測不能な天音の無茶振りに、ときに振り回され文句を垂れながらも、その屈強な性格と正義感をもって、根っからの負けず嫌いを発動させ、天音の“表”のバディとして任務へ帯同。学生時代は元演劇部に所属ということもあり、どんなキャラクターでも演じ分けられる類いまれな演技力を生かした変装や巧みな小芝居を駆使して、潜入捜査へと立ち向かっていく。真実を追究するためなら“常識もコンプラも手段も選ばない”調査員チームの一員として、凛がドタバタながらも事件に立ち向かい、奔走し成長していく姿が描かれていく。

コメントは、以下の通り。

岡崎紗絵

――役作りについて。

「栗田凛は“猪突猛進”がぴったりな人です。走り出したら止まらないので、空回りしてしまうこともあるけれど、まっすぐで素直な、愛おしい人物です。自分の信念と、真実を追求したいという正義感で突き進んでいくので、そこに遅れることないよう私も信じて進みたいです。皆さんに愛されながら成長できたらと思います」

――視聴者まへメッセージをお願いします。

「世の中にはたくさんの保険があることを私自身も勉強しながらの毎日です。身を守るための保険が悪用され、保険金を不正に受給、そして大きな事件に繋がっていく。その真相を暴くのが保険調査員です。凄腕調査員の天音さんに必死に食らいつく凛のタイプ真逆のバディ関係をぜひ注目して観ていただきたいです。事件解決によって、心の奥底に眠っていた核に触れ、真実を知ることができる。最初と最後で人物の見え方がガラリと変わるのもこのドラマの面白さの一つでもあると思います。ぜひ楽しみにして頂けるとうれしいです」

(C)フジテレビ