CS・フジテレビTWOのトーク番組『はやく起きた朝は…』(毎月第2日曜6:30～)の松居直美、磯野貴理子、森尾由美が1月31日、フジテレビのトークイベント『久保みねヒャダこじらせライブ』の昼公演にゲスト出演。磯野が、若い頃に購入した“怪しげなブラジャー”の失敗談をぶっちゃけ告白し、ギリギリトークで会場を爆笑に包んだ。

磯野貴理子

胸トークが膨らんでしまう展開に

漫画家の久保ミツロウ、コラムニストの能町みね子、音楽クリエイターのヒャダインによる同イベント。『はやく起きた朝は…』は前身から32年続く長寿番組で、3人トークとして久保みねヒャダの大先輩だ。昨年6月にも3人そろってゲスト出演しており、その際にシンパシーを感じ合った久保と磯野が早速抱擁して再会を喜んだ。

熱い抱擁を交わす久保ミツロウと磯野貴理子

周囲に流されやすいという磯野。「私、若い時に胸が小さいのがコンプレックスだったんだけど、ある時メイクさんから“貴理子さん、つければつけるほど胸が大きくなるってブラジャーがあるんだけど”って言われて“買います!”って言っちゃったの。20万したのよ。20万よ! 効きそうじゃない? 信用しちゃってさ…」と、結局効果が得られなかった後悔を振り返る。

そこから、磯野が胸の大きい人への憧れを語りだすと、久保が「私、鳩胸なんです」と告白するなど、胸トークが膨らんでしまう展開に。客席に男性も多いことに気づいた磯野は「失礼しました。女性ばっかりだとついついこんな話しちゃう!」と反省していた。

磯野貴理子→磯野貴理→磯野貴理子の改名秘話

ほかにも、磯野貴理子→磯野貴理→磯野貴理子の改名秘話、磯野のウソを瞬時に見抜く松居、森尾のサラッと大事な発表、生活に疲れる久保を何とかしたい磯野…といった話題を展開。観覧客の「不平、不満、愚痴」投稿を紹介するコーナーでは生活感あふれるトークが展開され、磯野は有益な情報を得てご満悦の様子だった。

久保みねヒャダ3人トークでは、『紅白歌合戦』の振り返り、ヒャダインの『カンブリア宮殿』MC就任、能町の沖縄での人生初の講演といった話題を展開。夜公演ではマツコ・デラックスを迎え、企画コーナーなしのディープなトークが2時間以上ぶっ通しで繰り広げられた。

昼公演の模様は、地上波フジテレビで4月4日(27:15～)に放送。後日、同局の動画配信サービス・FODで配信される。

次回のライブは4月11日に開催され、昼公演はROIROMが初参戦。久保は「無課金なのに会っていいのかな?」と興奮気味に心配した。夜公演は爆笑問題の田中裕二を1年ぶりに迎える。