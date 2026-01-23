KADOKAWAは、2026年1月23日(金)に、創刊40＋1周年突入記念号となる『ASUKA』2026年3月号を発売。表紙は、『ASUKA』創刊号(1985年8月号)の表紙を彩った山岸凉子『馬屋古女王』を『月華国奇医伝』のひむか透留がオマージュ。『Mr.マロウブルー』外伝新連載や『月華国奇医伝』など充実の連載陣も注目したい。

■『ASUKA』2026年3月号

発売日：2026年1月23日(金)

特別定価：740円(税込)

【表紙】『月華国奇医伝』(ひむか透留)

表紙は、創刊号で山岸凉子が描いた「馬屋古女王」のイラストをひむか透留がオマージュ。荘厳な雰囲気の胡葉が目印となっている。

『月華国奇医伝』本編は、宇煩朝貢使編が最終局面！景雲の大活躍が必見。

【巻頭カラー＆新連載】『Mr.マロウブルー ～After The Rain～』

大人気タイトル『Mr.マロウブルー』外伝シリーズが開幕。本編から5年後。桜とユメ、そして蒼井と水無月。成長した四人の心を描く、繊細で美しいアフターストーリーがスタート。

感動の最終回

■『夜の檸檬にリクエスト』(藤也卓巳)

薔薇園檸檬として強くなった桃音は、ついに母と対峙する──！

■『八王子名物 天狗の恋』(七尾朋)

これぞ、大団円！人間と天狗、同じ家族になれるかな！？

■『ルエント幻獣調整師』(あべまりな)

やっと母と出会えたポロ。でも、バルムとはお別れをしないといけません。

■『四月一日の雨』(緩丈慶)

壮絶な青春を越えた雨と四月一日。大人になった二人は何を思う？

読切も盛りだくさん

■『星閻様と周家の娘』(加藤えりこ)

3月24日発売『ヤンデレ溺愛確定ルート！？～攻略対象は私じゃありません…！！～ コミックアンソロジー』から先行掲載

モブに生まれ変わったはずなのに、なぜか死亡ルートに突入！？ ならばそれは、回避せねばなりません！

■『なので無自覚憑かれ系JKは神子にならねばっ！』(さぎやまれん／原作：ひさまつえいと)

3月24日発売『キスしづらいからかがんでよ！～人外彼氏の溺愛が規格外で困っちゃう(ハート)～ コミックアンソロジー』から特別掲載

平凡なJKだったはずなのに、実は無自覚憑かれ体質だった！？ そしていつも行く神社の神主は実は…？

■『復讐代行』(樋口大輔)

1月24日配信の『復讐の時間です ～これから私刑を始めよう～ コミックアンソロジー』に先駆け3作品先行掲載

モノ言わぬ被害者に代わり正義の鉄槌！

■『あなたは私を喜ばせる』(湖住ふじこ／脚本：朝待夜駆)

凌辱され人生を狂わされた女の一世一代のリベンジ劇！

■『お兄ちゃんの穴』(小川茉莉)

性加害者の実兄に報復！