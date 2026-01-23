KADOKAWAは、2026年1月23日(金)に、創刊40＋1周年突入記念号となる『ASUKA』2026年3月号を発売。表紙は、『ASUKA』創刊号(1985年8月号)の表紙を彩った山岸凉子『馬屋古女王』を『月華国奇医伝』のひむか透留がオマージュ。『Mr.マロウブルー』外伝新連載や『月華国奇医伝』など充実の連載陣も注目したい。
■『ASUKA』2026年3月号
発売日：2026年1月23日(金)
特別定価：740円(税込)
【表紙】『月華国奇医伝』(ひむか透留)
表紙は、創刊号で山岸凉子が描いた「馬屋古女王」のイラストをひむか透留がオマージュ。荘厳な雰囲気の胡葉が目印となっている。
『月華国奇医伝』本編は、宇煩朝貢使編が最終局面！景雲の大活躍が必見。
【巻頭カラー＆新連載】『Mr.マロウブルー ～After The Rain～』
大人気タイトル『Mr.マロウブルー』外伝シリーズが開幕。本編から5年後。桜とユメ、そして蒼井と水無月。成長した四人の心を描く、繊細で美しいアフターストーリーがスタート。
感動の最終回
■『夜の檸檬にリクエスト』(藤也卓巳)
薔薇園檸檬として強くなった桃音は、ついに母と対峙する──！
■『八王子名物 天狗の恋』(七尾朋)
これぞ、大団円！人間と天狗、同じ家族になれるかな！？
■『ルエント幻獣調整師』(あべまりな)
やっと母と出会えたポロ。でも、バルムとはお別れをしないといけません。
■『四月一日の雨』(緩丈慶)
壮絶な青春を越えた雨と四月一日。大人になった二人は何を思う？
読切も盛りだくさん
■『星閻様と周家の娘』(加藤えりこ)
3月24日発売『ヤンデレ溺愛確定ルート！？～攻略対象は私じゃありません…！！～ コミックアンソロジー』から先行掲載
モブに生まれ変わったはずなのに、なぜか死亡ルートに突入！？ ならばそれは、回避せねばなりません！
■『なので無自覚憑かれ系JKは神子にならねばっ！』(さぎやまれん／原作：ひさまつえいと)
3月24日発売『キスしづらいからかがんでよ！～人外彼氏の溺愛が規格外で困っちゃう(ハート)～ コミックアンソロジー』から特別掲載
平凡なJKだったはずなのに、実は無自覚憑かれ体質だった！？ そしていつも行く神社の神主は実は…？
■『復讐代行』(樋口大輔)
1月24日配信の『復讐の時間です ～これから私刑を始めよう～ コミックアンソロジー』に先駆け3作品先行掲載
モノ言わぬ被害者に代わり正義の鉄槌！
■『あなたは私を喜ばせる』(湖住ふじこ／脚本：朝待夜駆)
凌辱され人生を狂わされた女の一世一代のリベンジ劇！
■『お兄ちゃんの穴』(小川茉莉)
性加害者の実兄に報復！