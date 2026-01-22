アース・スター エンターテイメントが運営する無料WEBコミック誌「コミック アース・スター」にて、『補講男子 The Comic』(漫画：荻野スミ、原作：EARTH STAR SPICA)の連載がスタートした。

■『補講男子 The Comic』＜STORY＞

少し先の未来。若者たちの勉強嫌いを克服するべく結成された「補講男子」。彼ら天才たちは、悩める生徒たちの勉強嫌いを"はなまる"で解決していく。そしてこの春──勉強も運動も苦手な少女・まる子は、「何も考えず、楽しいことだけ」を胸に高校へと進学する。そんな彼女の前に現れた補講男子たち。勉強とときめきが静かに重なり合う、不思議な学園生活が始まる。

『補講男子 The Comic』第1話は「コミック アース・スター」にて。

『補講男子』は、「EARTH STAR SPICA(アース・スター スピカ)」ブランドのメディアミックスコンテンツ第1弾としてスタート。キャッチコピーは「絶対、好きにさせてやる」。『補講男子』とは勉強嫌いの乙女たちに向けて、ボイスドラマと楽曲で「勉キュン」をお届けするメディアミックス“着席”プロジェクトとなっている。

『補講男子』メインストーリーはボイスドラマCDで展開中。待望の続編である4thドラマCD～Memory 4～が3月18日に発売が決定している。1月31日までに公式通販『購買部』にて予約すると、4月5日開催の『補講男子 第1回ファンミーティング～はなまる総テスト！～』の「チケットご応募シリアルコード」がデジタル配布される。

気軽に楽しみたい受講生は、メインストーリーの見どころを厳選したボイスドラマムービーをチェックしてみよう。

【ボイスドラマ】Q.1 入学、即補講｜補講男子メインストーリー