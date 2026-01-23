＜応募〆: 2026/1/23＞【1名様】新しい没入体験をあなたに！「HyperX Cloud Alpha 2 ワイヤレスゲーミングヘッドセット（ブラック）」をプレゼント
HyperX Cloud Alpha 2 ワイヤレスゲーミングヘッドセット プレゼント企画
ゲームの世界にもっと深く入り込むための新しい選択肢として、ワイヤレスゲーミングヘッドセット「HyperX Cloud Alpha 2 ワイヤレスゲーミングヘッドセット」が登場しました。
スタイリッシュなデザインに加え、最大の特徴は業界最長クラスとなる最大250時間のバッテリー駆動。
長時間のプレイでも充電切れを気にせず、快適なゲーム体験を続けられます。さらに、53mmデュアルチャンバードライバーを採用し、低音と中高音を分離する構造によって、迫力のある低音とクリアな高音を両立。
足音や銃声、風のざわめきまで、ゲーム中の細かな音の手がかりを逃さずキャッチできます。
■臨場感あふれるサウンドと快適な装着感
デュアルチャンバー構造による音響は、ゲームの世界に没入するための重要な要素です。
音のひとつひとつがプレイを導くヒントとなり、長時間の使用でも快適さを損なわない設計がされています。
■業界最長クラスのバッテリー性能
最大250時間の連続駆動により、充電の手間を減らし、プレイに集中できる環境を提供します。
長時間のゲームセッションや配信でも安心して使えるのが魅力です。
■多様な接続と操作性
2.4GHzとBluetooth®の同時接続に対応し、PCやコンソールでゲームを楽しみながらスマートフォンで音楽や通話も可能です。
さらに、RGBベースステーションを搭載し、オーディオ設定や音量調整、デバイス切り替えをシームレスに操作できます。
■利用シーンに合わせた柔軟性
ゲームだけでなく、配信や複数デバイスでのマルチタスクにも対応。
どんなシーンでも、HyperX Cloud Alpha 2 ワイヤレスゲーミングヘッドセットは快適な装着感と高精細な音響でサポートします。
■安心の設計と実績
HyperXブランドならではの耐久性と品質で、長く愛用できる設計がされています。
ゲーマーのニーズに応えるための細やかな工夫が詰まったモデルです。
■マイナビニュース読者向け特別プレゼント
今回、マイナビニュース読者の皆さまに「HyperX Cloud Alpha 2 ワイヤレスゲーミングヘッドセット（ブラック）」を1名様にプレゼント！
臨場感あふれる音響で、あなたのゲーム体験をもっと自由に楽しんでみませんか？ぜひこの機会にご応募ください。
プレゼント内容
|商品名
|
「HyperX Cloud Alpha 2 ワイヤレスゲーミングヘッドセット」
|人数
|1名様
|価格
|44,080円(税込み)
|商品詳細
|形状：オーバーイヤー（サーカムオーラル）、密閉型
重量：ヘッドセット:345g:ベースステーション:178gブームマイク:12g
|キャンペーン名
|
「2026マイナビニュース読者プレゼント1月第2弾」
※このキャンペーンへのご応募は1名様1回限りとなります。
1回のキャンペーンで複数の賞品を選択することはできません。
応募資格
マイナビニュース・ウーマン会員
未登録の方は、ページ下部の「新規会員登録」ボタンをクリックしていただき、会員登録完了後に「このキャンペーンに応募する」ボタンからご応募ください。
抽選対象
下記2点の条件を満たした方
①回答対象アンケートへの回答
応募期間中(～2026/2/6)までに提携アンケートを含む、 マイナビニュースマイページ内に掲載されているアンケート全ての中からいずれか一つに回答された方
|※読者プレゼントの応募フォームのみご回答された方は抽選対象外となりますのでご注意下さい
②提携アンケート参加の同意
会員登録後、マイページの会員メニューにある 「提携アンケート 参加/解除」ボタンから提携アンケートへの参加をご同意ください。
※既に同意をされている場合、改めてのお手続きは不要です
※応募期間中(～2026/2/6)に提携アンケートの同意を解除をされた場合は抽選対象となりませんのでご注意ください
応募締め切り
2026年2月6日(金) 23:59まで
商品に関するお問い合わせ
HyperX グローバルサポート（日本）
電話： 0800‑600‑0098（フリーダイヤル）
対応時間：月〜金 08:00–17:00
プレゼント応募や会員登録に関するお問い合わせ
※マイページから応募フォーム以外のアンケート回答が必須になります。回答されていない方は応募の対象外となります。
