＜応募〆: 2026/2/6＞【2組4名様】北野天満宮で体験するアートの春！ 蜷川実花 with EiM×DAZZLEが手がける「KYOTO NIPPON FESTIVAL 2026」チケットをプレゼント

蜷川実花 with EiM×DAZZLE「KYOTO NIPPON FESTIVAL 2026」チケット プレゼント企画

日本の「美」と「文化」を世界に発信してきた「KYOTO NIPPON FESTIVAL」が、2026年に10周年を迎えます。

今回は、アーティスト蜷川実花、各分野のスペシャリストによるクリエイティブチームEiM、そしてダンスカンパニーDAZZLEががタッグを組み、北野天満宮を舞台にしたこれまでにない“没入体験”を創出します。

北野天満宮の歴史ある空間と最先端アートが融合する、特別なフェスティバル。これまでにない体験型アートに触れられる貴重な機会をお見逃しなく。

■歴史ある北野天満宮がアートへと変貌するインスタレーション

本フェスティバルでは、蜷川実花 with EiM が北野天満宮の梅苑や茶室を舞台に、場の歴史性と呼応するインスタレーション作品を展開します。

梅苑「花の庭」のインスタレーション「光と花の庭」は、1,000本以上のクリスタルで構成された、季節と光の変化に合わせて表情を変える幻想的な空間を演出します。

茶室「梅交軒」で展開される花々の循環をテーマにした作品「残照」が、静けさと時間の流れを感じさせるアート空間を生み出します。



■DAZZLEによる北野天満宮初のイマーシブシアター

2026年3月20日からは、DAZZLE×蜷川実花 with EiMが共同で手がける が共同で手がけるイマーシブ公演「花宵の大茶会」を開催。

北野天満宮で400年前に豊臣秀吉が開いた伝説の茶会——その“幻の二日目”が、空間・物語・パフォーマンスを通じて現代に甦ります。

観客自身が物語の登場人物として体験する、まったく新しい演劇体験です。

歴史・アート・身体表現が混ざり合い、その場でしか味わえない時間が広がります。

■季節を巡る自然とアートの競演

開催期間中の北野天満宮は、日本の季節の移ろいを象徴する場所。

梅の芽吹きを宿した枝、満開の花、新緑へと変わる三つの表情を楽しめます。

自然が見せる豊かな変化の中で、アートインスタレーションと物語の世界に浸る体験は、

日本の四季の美しさを改めて感じさせてくれます。

■マイナビニュース読者向け特別プレゼント

「KYOTO NIPPON FESTIVAL 2026」インスタレーションチケット＆茶菓子引換券（2枚セット）を2組4名様 にプレゼント！

歴史と自然、アートが溶け合う特別な空間で、ここでしか味わえない “没入のその先” を体験してみませんか？ぜひこの機会にご応募ください。

プレゼント内容

商品名 「「KYOTO NIPPON FESTIVAL 2026」インスタレーションチケット＆茶菓子引換券 」

人数 2組4名様 価格 前売チケット大人 2,800円（税込み）（インスタレーション入場料） 商品詳細 会期：2026年2月1日～5月24日

9:00～20:30（最終入場20:00） キャンペーン名 「2026マイナビニュース読者プレゼント1月第2弾」

※このキャンペーンへのご応募は1名様1回限りとなります。

1回のキャンペーンで複数の賞品を選択することはできません。

同じキャンペーンの賞品は、記事下部の 「関連記事」 にてご確認いただけます。

応募資格

マイナビニュース・ウーマン会員

未登録の方は、ページ下部の「新規会員登録」ボタンをクリックしていただき、会員登録完了後に「このキャンペーンに応募する」ボタンからご応募ください。

抽選対象

下記2点の条件を満たした方

①回答対象アンケートへの回答

応募期間中(～2026/2/6)までに提携アンケートを含む、 マイナビニュースマイページ内に掲載されているアンケート全ての中からいずれか一つに回答された方

※アンケートは こちらから

※読者プレゼントの応募フォームのみご回答された方は抽選対象外となりますのでご注意下さい

②提携アンケート参加の同意

会員登録後、マイページの会員メニューにある 「提携アンケート 参加/解除」ボタンから提携アンケートへの参加をご同意ください。

※既に同意をされている場合、改めてのお手続きは不要です

※応募期間中(～2026/2/6)に提携アンケートの同意を解除をされた場合は抽選対象となりませんのでご注意ください



応募締め切り

2026年2月6日(金) 23:59まで

商品に関するお問い合わせ

「KYOTO NIPPON FESTIVAL」個人のお客様からのお問い合わせ

メールアドレス：contact@kyoto-nippon-festival.com



プレゼント応募や会員登録に関するお問い合わせ

こちらのフォームよりお問い合わせください。

※マイページから応募フォーム以外のアンケート回答が必須になります。回答されていない方は応募の対象外となります。

読者プレゼントへの掲載はこちらよりお問い合わせください。

(提供：KYOTO NIPPON FESTIVAL実行委員会)