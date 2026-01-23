＜応募〆: 2026/2/6＞【1名様】体重をかけるだけでセルフケア！「ファイテン お疲れス球」をプレゼント
「ファイテン お疲れス球」 プレゼント企画
日々のデスクワークや家事などで、気づかないうちに体にたまる“疲れ”。
そんなお疲れポイントを、手軽にリフレッシュできるアイテムとして注目されている
振動リラックスボール「ファイテン お疲れス球」 を1名様へプレゼント！
球体を気になる部位に当てて、もたれかかるように体重をかけるだけ。
いつでも好きなタイミングでセルフケアできる便利なアイテムです。
■体重をかけるだけでOKの簡単セルフケア
腰・背中・肩など、気になる部分に“ポン”と置いて体重を乗せるだけでケアできる手軽さが魅力。
球体の形状なので、寝転がりながら・壁にもたれながら、自然な姿勢で使えます。
■最大約5,500回/分のパワフル振動
振動は3段階（弱・中・強）に加えて、自動で強弱が切り替わるリズムモードも搭載。
その日の気分やコリ具合に合わせて使い分けられます。
■凸凹形状で深部にもアプローチ
表面の凸凹が深いポイントにもしっかり届き、押しほぐす感覚をサポート。
手の小さな方でも扱いやすい形状で、首元や肩まわりにも使いやすい仕様です。
また、付属のアシストカバーを使えば、届きにくい背中まわりも簡単にケアできます。
■マイナビニュース読者向け特別プレゼント
今回、マイナビニュース読者の皆さまへ「ファイテン お疲れス球」1名様 にプレゼント！
気になるコリをスッキリさせたい方、スキマ時間のセルフケアを習慣にしたい方にぴったり。ぜひこの機会にご応募ください。
プレゼント内容
|商品名
|
「ファイテン お疲れス球」
|人数
|1名様
|価格
|24,200円(税込み)
|商品詳細
|3段階＋リズムモード振動／最大約5,500回/分／球体形状で多部位対応／コードレス／アシストカバー付属
|キャンペーン名
|
「2026マイナビニュース読者プレゼント1月第2弾」
※このキャンペーンへのご応募は1名様1回限りとなります。
1回のキャンペーンで複数の賞品を選択することはできません。
同じキャンペーンの賞品は、記事下部の「関連記事」にてご確認いただけます。
応募資格
マイナビニュース・ウーマン会員
未登録の方は、ページ下部の「新規会員登録」ボタンをクリックしていただき、会員登録完了後に「このキャンペーンに応募する」ボタンからご応募ください。
抽選対象
下記2点の条件を満たした方
①回答対象アンケートへの回答
応募期間中(～2026/2/6)までに提携アンケートを含む、 マイナビニュースマイページ内に掲載されているアンケート全ての中からいずれか一つに回答された方
※アンケートは こちらから
|※読者プレゼントの応募フォームのみご回答された方は抽選対象外となりますのでご注意下さい
②提携アンケート参加の同意
会員登録後、マイページの会員メニューにある 「提携アンケート 参加/解除」ボタンから提携アンケートへの参加をご同意ください。
※既に同意をされている場合、改めてのお手続きは不要です
※応募期間中(～2026/2/6)に提携アンケートの同意を解除をされた場合は抽選対象となりませんのでご注意ください
応募締め切り
2026年2月6日(金) 23:59まで
商品に関するお問い合わせ
プレゼント応募や会員登録に関するお問い合わせ
こちらのフォームよりお問い合わせください。
※マイページから応募フォーム以外のアンケート回答が必須になります。回答されていない方は応募の対象外となります。
