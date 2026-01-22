HIKEの電子漫画出版事業を担う「HIKE編集部」は、少年/青年向け作品を中心に扱うレーベル「COMIC ELAN(コミックエラン)」の第一弾として、『帝都初恋剣戟譚(ていとはつこいけんげきたん)』(原作：岳兎佐助、漫画：サイトウリョウ)の連載開始を予定している。

本作品は「歴史IF×青春×剣戟」アクションで、日本最大級の小説投稿サイト「小説家になろう！」にて2023年9月より連載中の同名作品のコミカライズ。正式な配信開始日、配信プラットフォームは後日発表予定となっている。

■『帝都初恋剣戟譚』

原作：岳兎佐助

漫画：サイトウリョウ

想いを剣に乗せ、恋と運命を切り拓く「歴史IF×青春×剣戟」アクション!!

【あらすじ】 第二次世界大戦に参加しないなど異なる歴史を歩んだ現代日本で学校の必修科目になった剣術がある

――その名も『至剣流(しけんりゅう)』

至剣流の免許皆伝を果たした天才少女・望月螢(もちづき ほたる)に一目惚れをした少年・秋津光一郎(あきつ こういちろう)は彼女にふさわしい男になるため至剣流を極めることに…

純情な恋心と熾烈な剣戟が交錯する「歴史IF×青春×剣戟」アクション、開幕!!