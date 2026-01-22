マイクロマガジン社が2026年1月20日に発行する月刊Webコミック誌「コミックライドivy(アイビー) vol.36」に、新連載『囁くヴァニタス』(漫画：壱果アキ／原作：中村颯希)＆新作読切『藪の中に龍は眠る』(作：葦芭フクロウ)前編が掲載された。

【新連載】『囁くヴァニタス』

漫画：壱果アキ／原作：中村颯希 発売日：2026年1月20日

【あらすじ】 学問と芸術の都・ヴェレスの裏通りでひっそりと絵画の贋作屋を営むライル。そんなライルのもとに名門スラウゼン学院の生徒・ルドルフが訪ねてきた。

ルドルフの依頼は学院の有力な美術サロン【火曜会】の入門試験に協力してほしいというものだった。

火曜会に関わりたくない事情があるライルは断ろうとするも、従業員の粗相を庇う形で依頼を引き受けることになり……？

寓意に隠された心を映し出す、少年少女たちの絵画×ミステリー

【新作読切】『藪の中に龍は眠る』

作：葦芭フクロウ

発売日：2026年1月20日

【あらすじ】

「自分が龍の生贄になる覚悟はあるか？」

母の入院を機に、一度も会ったことのない父・白水を探すため手紙を頼りに『龍の里』宇路古村を訪れた真心。

しかし、村で出会った少年・神河仁に、白水は自分の父で半年前に亡くなったことを告げられた。

さらに白水は貴重な龍を唯一手懐けられる「神河家」の跡取りだったことを知り…？

“同じ父”を持ちながらも境遇の違う少年二人。この出会いがもたらす未来は──？