「妖怪」「インチキ占い師」「詐欺師」　細木数子を形容した様々な言葉が発せられ…『地獄に堕ちるわよ』ティーザー予告

Netflixシリーズ『地獄に堕ちるわよ』(4月27日世界独占配信)のティーザー予告が公開された。

『地獄に堕ちるわよ』ティーザー予告

ティーザー予告では、「日本で一番有名な占い師」「現代の預言者」「女帝」「妖怪」「インチキ占い師」「詐欺師」ーー冒頭から細木数子を形容した様々な言葉が発せられ、続いて映し出されるのは、大勢の取り巻きを引き連れてテレビ局内を闊歩する姿や、高額な墓石のカタログを出しながら占いをする姿。

さらに、若かりし頃の銀座でホステスのママとしての姿、ホストクラブでシャンパンタワーを前に豪遊する姿など、目まぐるしく変化するいくつもの顔をもつ細木数子の姿が描かれる。

また、ティーザー予告で印象に残る蛇笛を用いた、見る者の心をゾクゾクさせる音楽は、NHK大河ドラマ『どうする家康』の音楽等でも知られるピアニスト・作曲家の稲本響氏が担当。映像と音の一体化によって細木の人生の激烈さがより深く刻み込まれている。