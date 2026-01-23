ABEMAのバラエティ番組『秘密のママ園2』が2月1日(21:00〜)にスタートすることを記念して、前シーズンの『秘密のママ園』の名場面をまとめた総集編が1月25日(21:00〜)に配信される。

『秘密のママ園』総集編では、俳優の中村昌也が参加し話題を集めた、シングルマザーだけの恋愛企画「ママも、恋してイイですか?」や、様々な人生経験をもつママの日常を追った「のぞき見! 隣のママ」といった企画のほか、MC陣がママのリアルなお悩みに答えるコーナーなど、視聴者の人気を集めた珠玉の名シーンを一挙配信する。

『秘密のママ園2』初回放送には、真木よう子がゲストに登場。昨年末に第二子出産を発表し、『秘密のママ園2』にて産後初のバラエティ番組出演となる真木。育児の真っただ中にいる彼女とともにMC陣がママの本音にどんどん切り込んでいく。

MCを務める滝沢眞規子、近藤千尋、峯岸みなみのコメントは以下の通り。

滝沢眞規子コメント

シーズン2もやる! という気持ちで頑張っていたものの、まさかね…とも思っていたので(笑)無事シーズン2が決まって嬉しいです。番組のテーマが「建前爆破!」ということなので、みんなと本音でトークをして、番組を見ていただいている方にも楽しんでいただきたいと思っているので、シーズン2も頑張ります!

近藤千尋コメント

MCの3人で集まると、和気あいあいとしてママ会というか女子会というか…本当に毎回楽しい3人組なので、皆さんにそれが伝わっているのかなと思うととっても嬉しいです! ママ会に一緒に参加しているような気分でシーズン2も見守っていただけたらなと思います! シーズン1ときもすごく楽しい番組でしたが、シーズン2はよりバージョンアップして、皆さんが飽きない楽しい最高な“ママ園ワールド”を作り上げていきたいと思っていますので、ぜひ皆さんも楽しみにしていてください!

峯岸みなみコメント

『秘密のママ園2』、ありがとうございます! めちゃくちゃ嬉しい気持ちと、心のどこかで「(シーズン2が)あるだろうなって思っていたくらい、楽しく手ごたえを感じながらMCをやらせてもらっています! シーズン1もすごく盛り上がったので、シーズン2も盛り上がるか心配していたのですが、さらにさらにパワーアップしていたので、皆さまにも期待していただけると思います。楽しみにしていてください! この番組は、とにかく日頃大変な思いやストレスを抱えているママたちが一緒に発散できるような番組を目指しています。タキマキさん、ちーぼぉちゃんと私たちの仲がより深まっているので、より本音を出せる環境だと思いますし、より刺激的なテーマを取り扱っているので、ぜひ皆さんで秘密を共有してほしいと思います!

『秘密のママ園』は、「昔ながらのママ像」にとらわれず、自分らしい生き方や子育てを模索する現代のママたちのリアルな姿に迫る情報バラエティ。独自の子育てを実践するママにフォーカスした企画をはじめ、 有識者を招いた最新のお受験事情の深掘りトークや、もう一度恋をしたいシングルマザーによる恋愛企画など、多彩なテーマで現代のママたちの価値観やライフスタイルを紐解く。

「より刺激的なテーマを取り扱っている」「本音でトーク」　『秘密のママ園2』2月1日にスタート
