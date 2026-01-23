SANDとCrystal Lake主催フェス「FURIOUS WORLD FEST 2026」開催決定

SUBZERO（USA）、NASTY（GERMANY）、VOLUMES（USA）、WHISPERS（THAILAND）、FLESH JUICER（TAIWAN）ら海外アーティストを招聘し、国内外のHardcore / Metalシーンの”現在進行形”を大阪に集約。SANDのMAKOTOとCrystal LakeのYDがキュレートする「FURIOUS WORLD FEST」が、2024年開催を経てさらなる進化を遂げ、2026年4月4日（土）にNAMBA OSAKA Yogibo Meta Valley / Holy Mountainにて開催される。

本公演の海外ラインナップは、アメリカ、ドイツ、タイ、台湾といった各国のシーンから招聘されたアーティストによって構成される。地域性の異なる熱量を同日に集約し、国内勢と交錯させることで、FURIOUS WORLD FESTならではのラインナップを形成している。

海外勢の中核として出演するのは、SUBZERO（USA）、NASTY（GERMANY）、VOLUMES（USA）の3組。SUBZEROは、ニューヨーク・ハードコアの流れを汲むストレートなアグレッションとタフなグルーヴを武器に、シーンの現場感をそのまま体現する存在として支持を集めてきた。NASTYは、世界のハードコア・シーンの最前線を走り続けるビートダウン・ハードコアバンドとして知られ、圧倒的な重量感を誇るサウンドと、観客を叩き伏せるような攻撃的なライブパフォーマンスで強烈な存在感を放つ。さらにVOLUMESは、ロサンゼルス出身のプログレッシブ・メタルコアの旗手として、テクニカルな重低音（Djent）とエモーショナルなメロディを融合させた独自のサウンドで、現代メタルコア・シーンにおける確固たる地位を築き上げてきた。

海外からの招聘アーティストを軸に、国やジャンルの枠を越えて”いま動いているシーン”を可視化。単なる来日公演の集合ではなく、国内勢と同じライン上でぶつかり合うことで、大阪を舞台にHardcore / Metalの現在地を提示する。

国内からは、CRYSTAL LAKE、SANDをはじめ、NOISEMAKER、FACECARZ、KRUELTY、GATES OF HOPELESS、PROMPTS、VIEW FROM THE SOYUZ、LAST DAY DREAM、REVERSE BOYZ、TERMINATION、RECLUSE、GRAUPELらが出演。国内外のHardcore / Metalシーンで現在進行形に活動するアーティストが一堂に会し、大阪・難波からシーンの熱量を立体的に提示する一日となる。

＜ライブ情報＞

SAND&Crystal Lake pre FURIOUS WORLD FEST 2026

2026年4月4日（土）NAMBA OSAKA at Yogibo Meta Valley / Holy Mountain

時間：OPEN 12:00 / START 13:00

出演者：

International：

SUBZERO（USA）

NASTY（GERMANY）

VOLUMES（USA）

WHISPERS（THAILAND）

FLESH JUICER（TAIWAN）

Domestic：

CRYSTAL LAKE

SAND

NOISEMAKER

FACECARZ

KRUELTY

GATES OF HOPELESS

PROMPTS

VIEW FROM THE SOYUZ

LAST DAY DREAM

REVERSE BOYZ

TERMINATION

RECLUSE

GRAUPEL

チケット

一般：ADV 9,000円 / DOOR 10,000円

VIP：ADV 13,000円 / DOOR —

学生：ADV 5,500円 / DOOR 6,500円

高校生：ADV 3,500円 / DOOR 4,500円

15歳以下：FREE

受付URL：https://eplus.jp/fwf/

主催・キュレーション

MAKOTO（SAND）

YD（Crystal Lake）