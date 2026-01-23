榊原信行CEO、大島沙緒里、ケイト・ロータス、桜庭大世、征矢貴、相本宗輝、新井丈、矢地祐介、高木凌、木村柊也、所英男、鹿志村仁之介、NOELが23日、『RIZIN.52』追加対戦カード発表記者会見に登壇。試合への意気込みを語った。
