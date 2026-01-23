カンテレ・フジテレビ系情報番組『旬感LIVE とれたてっ!』(カンテレ 毎週月～金曜13:50～、フジ 同14:48～など)が、2月25日から関東地区(フジ)でも番組冒頭の13時50分から2時間生放送されることが決まった。MCの青木源太が、改めて意気込みを語った。

「ついに来たか、という感じです」という青木。「2023年の10月、最初はFNS系列12局で放送される1時間番組から『とれたてっ!』が始まって、いよいよ関東地域でも2時間放送することになりました。この2年半で番組の形と放送エリアがどんどん変わってきた中で、大きな一区切りだと思っています。『とれたてっ!』第2章が始まる…という感覚です」と、これまでの歩みを感慨深そうに振り返る。

各局が看板とも言える帯の情報番組を並べる激戦区の中で『とれたてっ!』は、青木にとってフリー転身後、初めてMCを担った地上波の帯番組。昨年3月に関西地区2時間化、9月に関東地区で1時間の放送開始、19局へ放送エリア拡大と、一歩ずつ着実に成長を遂げてきた。

そして、関東地区で2時間化というさらなる挑戦を前に、青木は「ライバル番組は大変強力なものですが、午後の選択肢の1つとして『とれたてっ!』を選んでいただくために、まずは知っていただくというフェーズがあると思っています。いきなり選んでもらえるとは思っていません。選んでもらうために、まず知ってもらいたい。地道に一歩ずつ、認知度を上げていきたいです」と謙虚に熱意を見せた。

2時間という長丁場で青木が自信を見せるのが、ハイヒール・リンゴ、吉田敬(ブラックマヨネーズ)、黒田有(メッセンジャー)、小籔千豊、橋下徹ら、日替わりで出演する個性豊かなレギュラー陣との“トークの爆発力”。青木は「“一瞬のしゃべりの熱量”で絶対に負けないメンバーがそろっています。彼らが着火して“スパーク”する、その瞬間を2時間の中で何回も作り出したい。それこそがライバルの裏番組にはない『とれたてっ!』の強みだと思うので、スタジオトークにおける“スパーク”を見せたいです」と、火曜レギュラーの吉田も大好きだというTHE YELLOW MONKEYの名曲「SPARK」になぞらえ、意気込んだ。

青木源太 コメント全文

――『とれたてっ！』が関東地区での2時間化が決定したことについて、率直なお気持ちをお聞かせください。

青木：「ついに来たか」という感じです。2023年の10月に、最初はFNS系列12局で放送される1時間番組から『とれたてっ！』が始まって、関東地域でも2時間放送することになりました。この2年半で番組の形と放送エリアがどんどん変わってきた中で大きな一区切りだと思っています。『とれたてっ！』第2章が始まる…という感覚です。

――『とれたてっ！』1時間放送の地域の方々にもぜひ知って欲しいとれたての魅力は？

青木：日々のニュース、生活情報も、全国の情報も、いろんな情報を2時間の中でバランスよくお届けしてる番組だと思うので、関東の皆さんにも2時間全体の『とれたてっ！』を見ていただけるのはうれしいです。「2時間やってるよ」ということも含めて、地道に1歩ずつ認知度を上げていきたいなと思ってます。

――『とれたてっ！』関東地区2時間化への意気込みをお願いします。

ライバル番組は大変強力なものですが、午後の選択肢の1つとして『とれたてっ！』を選んでいただくために、まずは知っていただくというフェーズがあると思っています。関西地区で放送を始めたときもそうでしたが、いきなり選んでもらえるとは思っていません。選んでもらうために、まず知ってもらいたい。そういう気持ちでやっていきたいと思います。

――関東圏放送開始の際、レギュラー陣について“味の濃いソース”と話されていました。改めてその魅力をお聞かせください。

青木：“一瞬のしゃべりの熱量”で絶対に負けないメンバーがそろっています。彼らが着火して“スパーク”する、その瞬間を2時間の中で何回も作り出したい。それこそがライバルの裏番組にはない『とれたてっ！』の強みだと思うので、スタジオトークにおける“スパーク”を見せたいです。