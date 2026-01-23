新たなサウナ施設「高輪SAUNAS」が、高輪ゲートウェイ駅直結のニュウマン高輪に2月9日よりグランドープンします。1,600㎡超と2022年に開業した「渋谷SAUNAS」の2倍以上の広さ有する本施設は、1日を通して過ごせる滞在環境を整えているのだとか。メディア向けに行われた内覧会で、その全貌を覗いてきました。

基本のサウナ体験を拡張する“都市型リトリート”として設計されたサウナ施設

「高輪SAUNAS」は、2022年12月にオープンした渋谷SAUNASに続く、「マンガ サ道」の原作者であるマンガ家のタナカカツキ氏が総合プロデュースを行うサウナ施設。“都市での休息と回復”をコンセプトに、サウナ室、水風呂、休憩という基本的なサウナ体験を拡張し、サウナ室内での多彩なプログラムを展開するなど、都市型リトリートとして設計されているのが本施設の大きな特徴です。さらに、施設内にはレストラン、ワークスペース、ナップスペース、アロマラボを併設し、大都会にいることを忘れ、1日を通して過ごせる滞在環境を整えているといいます。

場所は、JR 高輪ゲートウェイ駅直下のニュウマン高輪Northの5階。営業時間は11時〜26時と遅くまで営業するので、会社帰りでもゆっくりと過ごせそう。気になるサウナ室は、男女それぞれが楽しめる新たな趣向を凝らした全9室。グループでの貸切などに対応したプライベートサウナも備えています。

自分好みの個性豊かなサウナ室で心地良く整う

まずは男性浴室にある5つのサウナ室をご紹介。「Hamon」は、ウェルビー代表の米田行孝氏発案のネイティブ・アメリカンの儀式で用いるスウェットロッジをモチーフにしたインスタレーションサウナ室。室内中央にある光るブロックに水滴が落ちることで、プログラミングされた美しい水の波紋が天井に広がり、幻想的な雰囲気を醸し出します。

この空間と調和する音楽に耳を傾ければ、心が回帰するような心地良さを堪能できそうです。

最大40名収容可能な「Sound」は、アウフグースなどのプログラムに対応したサウナ室。ハイレゾ対応の高音質なサウンドシステムを搭載し、音と蒸気に溶け込むような体験を叶えます。

螺旋を描くユニークな構造の「Arc」は、高さの違いで異なる温度や蒸気を味わえるのが特徴のサウナ室です。広い座面で寝転んだり、思い思いの体勢でくつろぎながら、体調や好みに合わせたグラデーションを楽しめます。

壁面から拡散されるエッセンシャルオイルの香りに包まれる機構を持つ「Valo」は、窓から差し込む水面の反射光がサウナ室の中を彩ります。厳選されたアロマで深い呼吸を感じられると共に、やさしい光が安らぎをもたらします。

男女どちらの浴室にも共通している「Panorama」は、地上５階から時間で移り変わる高輪の都市景が楽しめるパノラマウィンドウを備えたサウナ室です。窓ガラスには外部から見えないよう特殊加工がされているので安心。

その壮大な眺めと一体になることで、格別な開放感を味わえそうです。

ここからは女性浴室にあるサウナ室2つご紹介。1つ目は、ハーバルに特化したサウナ室の「Leaves」です。フレッシュハーブや季節の香りが用意され、蒸気とともにハーバルな香りに包まれながら癒しの時間を過ごせます。

2つ目は、リトリートプログラムに対応したサウナ室の「Maali」。スクラブや泥・ハーブなどを使用した、独自に開発したリトリートを30分に1回、10分間ほど実施予定なので、整いと美容を掛け合わせたご自愛タイムを過ごせそうです。

最後に紹介するのは、ウィスキングの背術のほか、グループでの貸切利用ができるプライベートサウナの「Huone」です。サウナ大好き芸人マグ万平氏監修によるウィスキング対応のプライベートサウナ室で、水風呂から休憩スペースに至るまで、全てが完備されていました。

水風呂も広々

温かみのある部屋で誰にも気兼ねなく、心ゆくまでゆったりとした心地良さに浸れそうです。

リトリートを感じられる充実したサウナプログラム

アウフグースの様子

サウナ室では、サウナストーンにアロマ水をかけて蒸気を発生させ、タオルや扇などで拡散させる「アウフグース」や、ウィスクと呼ばれる植物の束を温めて体に押し当てたりするリラクゼーションとも言える「ウィスキング」をはじめ、独自のサウナプログラムを実施します。

サウンドリトリートの様子

内覧会で行われたのは、シンギングボウルなどを用いた「サウンドリトリート」のデモンストレーション。シンキングボウルの倍音は心地良く、サウナの熱と融合することでより深いリラックス状態を得られそう。1時間ごとに行われるので、さらなる整いを感じたい人におすすめです。

そのほかにも植物の心地良さに包まれる「ハーバルリトリート」や、天然由来のハーブや果実、塩、オイルなどを組み合わせた「スクラブトリートメント」、天然のはちみつや、泥を用いたスキンケアプログラムなども行われるのだそう。サウナプログラムは予約が必要なので、行く前にチェックを忘れずに！

水風呂やシャワー、アメニティも充実

それぞれの浴室を見て回って思ったのは、休憩スペースが多いこと。至る所にベンチやサウナチェアが設置されているので、ゆっくりとくつろげそう。シャワーの種類もスペースも多く、自分のタイミングで使うことができそうです。

そして、男女ともに2種の水風呂はもちろんのこと、「渋谷SAUNAS」にはなかった湯船も設置されていました。

男性浴室の水風呂

男性浴室の水風呂

男性浴室の水風呂

男性浴室の湯船

更衣室は男性220個、女性110個ものロッカーを完備。ベンチも設置されているのでゆったりと過ごすことができそうです。

男性更衣室

女性更衣室

広々とした洗面台

アメニティも充実しており、浴室にはシャンプーやトリートメント、ボディソープのほか、OSAJIのミルククレンジングや洗顔料を完備。更衣室にはOSAJIのスキンケアやホリスティックキュアのドライヤー、バスタオル、歯ブラシ、コーム、綿棒などと、仕事帰りに手ぶらで立ち寄ることもできるほど、充実したラインアップになっていました。

浴室のアメニティ

更衣室に用意されたOSAJIのスキンケア

ホリスティックキュアのドライヤーも

バスタオルも完備

あると助かるアメニティも

レストラン、ワークスペース、ナップスペースなども

1日を通して過ごせるとだけあって、共有スペースにはさまざまなスペースが集結していました。エントランスには、入場者以外も楽しめるカフェレストラン「=CAFE」を併設。“食べること=心を整えること”をテーマに、世界的なグルメガイドで星を獲得し、日本料理でグリーンスターを獲得している「精進料理 醍醐」4代目の野村祐介氏がプロデュースを手掛けるプラントベースフードを提供します。

メニューには、カレーやサンドイッチ、パフェ、オリジナルブレンドのコーヒーやハーブティー、オリジナルのオロポなどを展開。入場者しか食べられない冷やし中華もあるので、サウナを利用したらぜひ一度試してみてください。

ワーキングスペースにはWi-Fiや電源を完備。作業がしやすいコワーキングエリアやオンラインミーティングにも対応した半個室ブース、予約制の貸し会議室もあり、リモートワークも可能です。

コワーキングエリア

半個室ブース

貸し会議室

サウナ後のリラックス、仕事のリフレッシュにおすすめしたいのが、パフォーマンスを向上させるナップスペースです。壁には吸音材などを設置しているとだけあって、部屋に入ると急に静かになり、効果的な休息を得られそう。程良い暗さで目を瞑ったらウトウトしてしまうかもしれません。

エントランスを抜けると目の前に現れるアロマラボは、ハーブなどの植物からサウナ室で使用するエッセンシャルオイルを抽出する蒸溜所。抽出には間伐材などのさまざまな植物を使用して、持続可能な資源活用を行なっていくといいます。

アロマラボ

この日は、ニューマン高輪で使用したクリスマスツリーからオイルを抽出していました。今後はニューマン高輪のルフトバウムにて、ローズマリーなど選定したハーブを育て、剪定で不要になったハーブを活用する予定なのだそうです。

エンタメ性の高い新サウナ施設ということで、グランドオープンを待ち遠しく思っていた人も多いはず。料金や予約方法などは順次公式HPにて公開予定なので、気になる人は忘れずにチェックして五感から整う感覚をぜひ味わってみてください。