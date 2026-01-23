RIZAPは1月23日、パーソナルトレーニングジム「RIZAP」でボディメイクに挑戦する人々の姿を追った新ドキュメンタリー動画シリーズ「REBORN」を、公式YouTubeチャンネルにて順次公開する。

本シリーズ「REBORN」は、RIZAPグループが掲げる理念「人は変われる。」を体現する企画としてスタート。

いわゆる“ビフォー・アフター”にとどまらず、挑戦を決意した背景や葛藤、生活習慣の変化に伴う心の動きまでを描く。「自分も変わりたい」「何かに挑戦してみたい」と思うすべての人の背中を押す内容となっている。

動画では、コンプレックスや過去の経験、持病など、さまざまな事情を抱えながらも“変わること”に懸命に向き合う人々の姿を追う。日々の小さな行動の積み重ねが、やがて生活習慣を変え、未来につながっていく――そのプロセスをリアルに映し出す点が見どころだ。

現在公開中のエピソードでは、異なる人生ステージに立つ2人の挑戦が紹介されている。

1人目は、学園祭でのダンス発表を控えた21歳の女子大学生。足が太いというコンプレックから、ファッションを楽しめず、自己流ダイエットも続かなかった彼女が、「キレイな姿で踊りたい」という思いを胸に、約2カ月半のボディメイクに挑む。

もう1人は、会社員として20年勤め上げ、人生の転換期を迎えた43歳の男性。「今こそ本気で体を変えたい」という思いからRIZAPに応募した。体重93.3kgからの挑戦は、健康的に体を変え、家族のために元気でいられる体を目指すもの。着実に成果を重ねていく姿は、人生の“セカンドステージ”への一歩として映し出されている。

動画はRIZAP公式YouTubeチャンネルにて公開中。