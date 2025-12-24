RIZAPグループ(代表取締役社長 瀬戸 健、本社：東京都新宿区、以下、RIZAPグループ）は、ＳＯＭＰＯホールディングス（グループCEO取締役代表執行役社長 奥村 幹夫、本社：東京都新宿区、以下、ＳＯＭＰＯホールディングス）が実施する、人々の運動習慣の形成・定着を促す実証研究プロジェクト「ＳＯＭＰＯ チョコ活！」にchocoZAPを提供する。

本プロジェクトでは、ＳＯＭＰＯグループの社員約11,000名を対象に、RIZAPグループの連結子会社であるRIZAPが展開するコンビニジム「chocoZAP（チョコザップ）」の法人会員サービスを導入する。さらに、ＳＯＭＰＯグループ専用のchocoZAPを損保ジャパン本社ビル内に開設し、より気軽に運動できる環境を整える。加えて、ＳＯＭＰＯグループにて、科学的知見に基づき運動習慣の形成を促進することで、参加者の健康増進を支援するだけでなく、その効果を1万人規模で検証する。健康問題によるプレゼンティーイズム※1やエンゲージメント※2の改善を通じて、企業価値向上に資する新たな健康経営モデルの確立を目指す。

※1：プレゼンティーイズム：健康問題による生産性低下のこと ※2：エンゲージメント：仕事への熱意・貢献意欲のこと

1. 「ＳＯＭＰＯ チョコ活！」の概要

本プロジェクトは、「運動機会の提供」と「科学的知見を生かした運動習慣形成の支援」を両輪とし、ＳＯＭＰＯグループ全体で取組む大規模な健康増進プロジェクト。

名称：健康増進プロジェクト「ＳＯＭＰＯ チョコ活！」

目的：運動習慣の定着を科学的知見で支援し、社員の健康を増進するとともに、プレゼンティーイズムやエンゲージメント改善の効果を検証する

対象：ＳＯＭＰＯグループの社員のうち参加を希望する約11,000人

期間：2026年1月1日～2026年12月31日（1年間）

2. 本プロジェクトの特長

① 「chocoZAP」の利用による運動機会の創出

「chocoZAP法人会員」の契約により、chocoZAP利用料はＳＯＭＰＯホールディングスが負担。そのため本プロジェクト参加者は、期間中、RIZAPが運営するコンビニジム「chocoZAP」を自己負担0円で利用可能。全国1,828店舗※3で手軽に運動ができる。

※3：2025年11月13日時点

②損保ジャパン本社ビル内にchocoZAP店舗オープン

2026年1月頃に、損保ジャパン本社ビル内に社員専用のchocoZAPをオープン予定。アクセスしやすい運動環境を提供することで、健康促進をサポートする。 オープン日：2026年1月予定

店舗名：chocoZAP損保ジャパン本社ビル店（仮）

面積：14.0坪（46.281平米）

③科学的知見に基づいた「運動習慣の定着」支援

ＳＯＭＰＯホールディングスは、運動機会の提供に加えて、参加者の活動データや、アンケート結果を組み合わせ、運動習慣に関わる要因を幅広く分析する。この分析結果をもとに、健康行動をさらに促進するため、科学的知見を用いて運動習慣の形成を後押しする。このように、chocoZAPの「簡単」「便利」「楽しい」のコンセプトに、科学的知見に基づく介入を加えることで、より効果的な「運動習慣の定着」を実現を目指す。

④ 国内最大級の規模で展開する実証研究デザイン

本プロジェクトは、運動習慣の定着がプレゼンティーイズムやエンゲージメントに与える影響を検証する概念実証（PoC：Proof of Concept）としては、国内最大級の規模で実施される実証研究。本プロジェクトのデザインと分析には、ＳＯＭＰＯホールディングスの他、ＳＯＭＰＯホールディングスのグループ会社であるＳＯＭＰＯインスティチュート・プラスとＳＯＭＰＯリスクマネジメントが参画する。両社が有するヘルスケアやデータ分析に関する知見と経験を最大限に活用し、科学的に成果を検証する。

3. 実施背景と狙い

ＳＯＭＰＯホールディングスは、グループのウェルビーイング戦略において、健康・介護・老後資金の3つの「不」（不安・不便・不足）の解消を重要な柱と位置付けている。本プロジェクトは、健康の「不」解消の取組みの一環。企業にとって、社員の健康増進は、プレゼンティーイズムとエンゲージメントの改善、ひいては、企業価値の向上に直結する課題として捉えている。

この取組を支えるのが、コンビニジム「chocoZAP」。chocoZAPは、「簡単」「便利」「楽しい」というコンセプトを軸に、着替え不要・靴の履き替え不要で、気軽に運動できる環境を提供し、24時間365日営業※4、全国1,828店舗※3、さらに運動以外にも美容やライフスタイルなどさまざまなサービスを利用できるという利便性を実現している。

またchocoZAPの法人会員サービスは、多くの法人に福利厚生として導入されている。加えて、企業と連携した社内chocoZAP（社員専用）は全国に3店舗あり、多くの利用者から高い評価を得ている。こうした背景から、社員に無理なく運動を継続できる環境を提供し、健康行動の促進と、健康の「不」の解消に寄与できるものと考え、本プロジェクト始動に至ったという。

※3：2025年11月13日時点 ※4：一部、テナント規制等により 24時間営業ではない店舗・休館日がある店舗もございます。詳しくはwebサイトの店舗ページでご確認ください。

4. 今後の展望

本プロジェクトを通じて得られる知見は、ＳＯＭＰＯグループの健康経営を飛躍的に進化させるだけでなく、chocoZAP法人会員や社内chocoZAPの有用性を実証することに繋がり、就労世代の健康増進に広く生かせるものと捉えている。将来的にはその成果を広く社会に還元し、健康寿命の延伸や持続可能な社会の実現にも取組んでいく考えだ。