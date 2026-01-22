元プロ野球選手で野球解説者の高木豊氏が、YouTubeチャンネル『高木 豊 Takagi Yutaka』で16日に公開された動画に出演。巨人入りした則本昂大について語った。

則本昂大

巨人入りした則本昂大に抱く印象

16日に巨人入りが判明した則本。スポーツ紙の報道では3年総額13億円規模の契約とされ、NPB通算373登板で120勝(99敗)、48セーブという実績が評価された大型契約となった。

高木氏は「35歳という年齢で決断したという」と移籍に触れ、「則本は8試合連続2桁奪三振のNPB記録を持ってます。若い頃は奪三振王とも呼ばれたような時期はありました」と則本の選手としての特徴に言及。

その上で、「まあ、(現在は)その力はどうかなというような感じはしますが、投球技術だとか、気持ちの衰えがないような。そんな感じもするし、それに近いような投球を見せてくれるような気がします」と現在の則本に抱く印象を述べつつ、「環境が変わればそういう力も出しやすいだろうし、全力で行くというようなことも心に決めてるだろうし、巨人への移籍は非常に良かったかなと思います」と期待を寄せていた。