KADOKAWAは、2026年1月21日(水)に書籍『金魚鉢ちゃん ずっといっしょのまいにち』(著者：わるるぎ)を発売した。

金魚鉢ちゃんは「金魚がくるのを楽しみに待つ金魚鉢」というユニークな設定がXでバズり、SNSを中心に反響を呼んでいるキャラクター。著者のわるるぎ氏がXで投稿している漫画や、カプセルトイなどのグッズでますます人気を集めている。

【あらすじ】

一人ぼっちの金魚鉢ちゃんのもとへ待ちに待った金魚くんがやってきた！

はじめてできた大切な大切なお友達とずーっといっしょの日常がはじまります。すぐに転んで泣いちゃうけれど、金魚くんのためにがんばれ金魚鉢ちゃん！

＜Point＞

・泣き虫で苦手なことばかりだけれど、大切な金魚くんのために頑張る金魚鉢ちゃんの健気な姿にほっこり。ときには涙が出てしまうほど愛おしいエピソード満載のフルカラーコミック。

・SNSでは見られない描き下ろし長編エピソードも収録。お家に水槽がやってきて2人の関係はどうなる――!?

・コラムでは金魚鉢ちゃんたちが暮らすお家MAPも紹介！他にも書籍でしか楽しめないおまけ要素たっぷりの一冊。

【特典情報】

＜早期購入特典＞Amazon.co.jp限定：オリジナルスマホ壁紙 データ配信(4種セット)

Amazonで2026年2月24日(火)23時59分までに紙書籍を購入すると、オリジナルスマホ壁紙4種をダウンロードできるキャンペーンを実施中。

■『金魚鉢ちゃん ずっといっしょのまいにち』

著者：わるるぎ

発売日：2026年1月21日(水)

定価：1,430円(本体1,300円＋税)

判型：A5判

ページ数：144ページ