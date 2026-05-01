「私が女だから、こんなにつらいの？」女性軽視、子宮系の病気、妊娠出産の葛藤、そして死産――あらゆる女性特有のしんどさを体験した。それでも愛する人と幸せに生きていく。壮絶実録コミックエッセイ!

『女だからこんなにつらいの? 家族も子宮も捨てたかった私が幸せになるまで』(著者：砂田うるが／KADOKAWA)より一部をご紹介します。

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次回、続きます。

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