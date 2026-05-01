東京育ちの千佳は、不景気を機に夫と子どもを連れて地方の義実家へ引っ越す。でも、そこは「男を産んで一人前」「長男至上主義」「妻は辛抱」という、差別にまみれた地域だった。移住を後悔していたある日、千佳は義母のある“秘密”を知ってしまう──。

『田舎の家は、女の地獄 女を舐めきった家族に制裁を』(原作:Meg 漫画:モリナガアメ/KADOKAWA)より、一部を抜粋してご紹介します。

『田舎の家は、女の地獄 女を舐めきった家族に制裁を』1話からまとめ読みはこちら。

つづく――

『田舎の家は、女の地獄 女を舐めきった家族に制裁を』1話からまとめ読みはこちら。



