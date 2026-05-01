父親が再婚する際、娘である小学生・ゆかが提示した条件は、「赤ちゃんが生まれないこと」だった。その発言は、実母の再婚と妹の誕生を機に、義父と実母からネグレクトを受けた幼いころの経験から出たものだった。子どもを伴う再婚が多くなった現在、離婚や再婚を少しでも考えている女性の心に響くコミック。

『パパ、赤ちゃんが生まれないなら再婚してもいいよ』(原作・あやかず、漫画・東里桐子/KADOKAWA)より一部をご紹介します。

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