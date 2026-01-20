ファンギルドは異世界ファンタジーレーベル「comicスピラ」より、人気タイトルの「紙コミックス」を、2026年1月19日(月)に発売した。

カラーのイラストカードや限定ぺーパーなど「書店購入特典」も充実。紙コミックス発売を記念し、リアル書店でも電子書店でも豪華フェアが開催される。

■『黒妖の花嫁～忌み嫌われた私が冷酷大尉に愛されるまで～(2巻)』

漫画：音中さわき／原作：宮之みやこ

コミックシーモア総合ランキング1位獲得、300万DL突破！超話題作の続刊

自分の中にこんな感情があるなんて──。

愛の無い政略結婚からはじまった郁と昴の関係。

それでも少しずつ、二人の心は惹かれ合っていた。

そんな折、夜妖人も集う夜会が開かれる。

昴の妻として役目を果たすため前を向く郁だったが、その陰では華蓮と英二が二人を陥れようと共謀していた──。

さらに夜会で出会った糸原家の当主までもが不穏な動きを見せはじめ──。

絡み合う陰謀のただ中で、昴は郁を守り抜くことができるのか。

本体価格：720円(税抜)

■『身代わり令嬢を救ったのは冷酷無慈悲な氷の王子の愛でした(2巻)』

漫画：黒川くさび／原作：やきいもほくほく

150万DL突破！虐げられた令嬢を氷の王子が救い出す！人気作の続刊

クラレンス殿下のそばから離れたくない──。

シャルル、そして伯爵夫人と再会してしまったカトリーナ。

使用人として連れ戻そうとする二人に対してカトリーナは必死に抵抗する。

そんな二人の悪行を許さないクラレンスが、凍てつく氷魔法の猛威をふるう……!!

純粋無垢な身代わりの令嬢が、氷の王子と愛を育むラブファンタジー！

本体価格：720円(税抜)

コミックス書店購入特典

■『黒妖の花嫁～忌み嫌われた私が冷酷大尉に愛されるまで～(2巻)』購入特典

対象作品を購入すると「書店限定イラストカード」や「書店限定特典ペーパー」がプレゼンされる。

■『身代わり令嬢を救ったのは冷酷無慈悲な氷の王子の愛でした(2巻)』購入特典

対象作品を購入すると「書店限定イラストカード」や「書店限定特典ペーパー」がプレゼントされる。

また、コミックシーモアほか電子書店では、【通常版】の無料や割引、【単行本版】の試読増量などお得なフェアが開催される。実施期間は、2026年1月19日(月)～2月4日(水)。

さらに、スピラ公式X(＠FG_spira)では、紙コミックス2巻の発売を記念して、「限定アクリルスタンド」と「最大5000円分QUOカードPay」が当たるキャンペーンが実施される。