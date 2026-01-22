俳優の沢口靖子が、都内で行われたテレビ朝日系ドラマ『科捜研の女 FINAL』(1月23日20:00～)の囲み取材に出席。26年にわたって同じ役と歩み続けた、“裏側の苦労”を明かした。

  • 沢口靖子

    沢口靖子

1999年の放送開始から、現行連ドラ最多シリーズ記録を更新し続けてきた本作。京都府警科学捜査研究所・通称“科捜研”の法医研究員・榊マリコとして、最前線の科学捜査に身を置いてきた沢口だが、その裏では年々増していく台詞の“ハードさ”に頭を悩ませていたようだ。

取材で語ったのは、シリーズが進むごとに高まっていった脚本の難易度について。

「シーズンを重ねるごとに、内容が難しくなり、専門用語が難しくなっていきました」

現代科学の進歩に合わせて劇中の科学描写も常にアップデートされていく本作では、台詞の中に出てくる専門用語も進化。必然的に台詞覚えはハードになっていく。

「どうしても専門用語で覚えなければいけない言葉もありましたし、それをスムーズに言えるようにこなしていかなければいけなかったので、物理的に時間がたくさん取られました」

何気なく口にしているように見えるセリフの数々も、膨大な下準備があってこそ。“芝居の前の芝居”に、膨大な時間が費やされていたようだ。

また、長年にわたって同じキャラクターを演じ続けることについても、沢口ならではの向き合い方があった。

「役とともに年齢を重ねていった感覚があります。期間が1年空いて、役と再会したときに、その1年で経験したことがセリフにも加わったいったんじゃないかなと思います」

26年という時間の中で、演者としても人としても経験を重ね、それが役へと自然ににじんでいく――まさに“共に歩んだ”年月だったことが伝わってくる。

現場の最前線で走り続けた沢口の言葉からは、単なる感傷ではない、リアルな時間の重みと、シリーズへの誇りがにじんでいた。

囲み取材会には、内藤剛志も出席した。

内藤剛志、意外なAI活用法を告白「“内藤剛志風に”と…」「らしいものが出てくる」
『科捜研の女』26年続くシリーズを支えた、沢口靖子の知られざる“苦労”「時間がたくさん…」
今年デビュー50年の68歳歌手、44歳で結婚した夫が2024年にすい臓がんで他界
石原良純、小学生のころになりたかった職業とは「僕は昔…」
「かっこよくて」沢口靖子が憧れる“世界的名女優”とは「そんな風に…」
『水ダウ』で話題の女優、女子高生姿でドラマ出演　SNSでは驚きの声「名探偵津田の…」
大阪出身ギャルモデル、勉強に厳しかった祖母がテストやノートを自作
「もっとマリコでいたかった」沢口靖子、涙ながらに『科捜研の女』完結への思いを吐露
70歳バイオリニスト、頸椎損傷と診断され緊急手術　現在も首にボルト12本
60代歌人、40歳で出産した息子が東日本大震災で精神的に病んだ経験を告白
黒柳徹子が『徹子の部屋』50年の歴史で印象に残っているゲストとは「あちらに行ったとき…」
『仰天』新レギュラー・松島聡のサプライズ発表で高数値＝週間テレビ番組注目度ランキング
関連画像をもっと見る