礼衣、川谷絵音をゲストに迎えた新曲「ハートマーク」リリース

礼衣が、3rdシングル「ハートマーク」を1月21日（水）0時より各種音楽配信サービスにて配信開始した。

2019年から2024年まで音楽ユニット「ツユ」のボーカルとして活動してきた、礼衣。「ツユ」はYouTubeチャンネル登録者数136万人、総再生回数4.5億回超という実績を誇り、国内外で高い支持を獲得してきた。2025年よりソロアーティストとしての活動を開始。MAISONdesの新プロジェクト「日曜日のメゾンデ」のボーカルとしても活躍し、同年9月には1stデジタルシングル「違法建築」をリリースするなど、ソロとしてのキャリアを本格的に始動させている。

3作目となる本作「ハートマーク」は、前作に続き礼衣自身が作詞・作曲を手がけたオリジナル楽曲。ラップパートには川谷絵音をゲストアーティストに迎え、これまでとは一味違った、奥行きのあるサウンドに仕上がっている。

ジャケットのイラストは、Ado「阿修羅ちゃん」のMVやナナヲアカリのアートワークでも知られる寺田てらが担当。礼衣と川谷絵音のイラストが寺田のキャッチーなタッチで描かれ、新たなクリエイティブが切り開かれる仕上がりとなった。

＜リリース情報＞

礼衣

「ハートマーク feat.川谷絵音」

作詞：礼衣、川谷絵音

作曲：礼衣、角田隆太（モノンクル）

編曲：角田隆太（モノンクル）

配信開始日：2025年1月21日（水）0:00〜

配信リンク：https://orcd.co/heartmark

Ｘ：https://x.com/reibowwow

Instagram：https://www.instagram.com/reibowwow/

YouTube：https://www.youtube.com/@reibowwow

TikTok：https://www.tiktok.com/@reibow_wow