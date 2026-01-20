「POP YOURS 2026」第三弾でNEW COMER SHOT LIVEに出演する新鋭9組発表

2026年4月3日（金）、4日（土）、5日（日）に千葉・幕張メッセ国際展示場1〜6ホールで開催されるヒップホップフェスティバル『POP YOURS』の第三弾ラインナップとして、NEW COMER SHOT LIVEの出演者9組が発表された。

NEW COMER SHOT LIVEは新鋭アーティストが立て続けにショットライブを行うPOP YOURSならではのセクション。今年の出演者だとJUMADIBA、Kohjiya、lilbesh ramko、Peterparker69、Tete、Yvng Patraが過去のNEW COMER SHOT LIVEに出演してきた。

今年は4月3日（金）のDAY 1にAOTO、Siero、X 1ark、4月4日（土）のDAY 2にRama Pantera、Sad Kid Yaz、YELLASOMA、4月5日（日）のDAY 3に11、HARKA、Kiannaが出演する。

これで3日間で計53組が発表され、チケットは1月20日（火）19時からローソンチケット先行（抽選制）がスタートしている。「POP YOURS」は今後も追加出演者の発表やフェスティバルに関連したコンテンツが随時公開予定。

＜イベント情報＞

POP YOURS 2026

2026年4月3日（金）・4月4日（土）・4月5日（日）

時間：開場9:30 / 開演11:00

会場：幕張メッセ 国際展示場 展示ホール1-6

出演者：

DAY1：4月3日（金）

LANA

Elle Teresa

guca owl

Bonbero

eyden

ISSUGI

Jinmenusagi

Litty

Peterparker69

Pxrge Trxxxper

SEEDA

VaVa

WILYWNKA

SPECIAL LIVE：STUTS Orchestra

NEW COMER SHOT LIVE （New）

AOTO｜Siero｜X 1ark

and more

（AtoZ）

DAY2：4月4日（土）

千葉雄喜

Daichi Yamamoto

Kvi Baba

BIM

Jin Dogg

JUMADIBA

Manaka

Masato Hayashi

7

ralph

SALU

SPARTA

Worldwide Skippa

Yvng Patra

SPECIAL ACT: Tohji

NEW COMER SHOT LIVE （New）

Rama Pantera｜Sad Kid Yaz｜YELLASOMA

and more

（A to Z）

DAY3：4月5日（日）

KEIJU

Kohjiya

NENE

ACE COOL

ANARCHY

C.O.S.A.

G-k.i.d

Jellyyabashi

Kaneee

lilbesh ramko

MIKADO

ピーナッツくん

柊人

Tete

Yvngboi P

NEW COMER SHOT LIVE （New）

11｜HARKA｜Kianna

and more

（A to Z）

チケット：ローソンチケット先行（抽選）

受付期間：1/20（火）19:00〜1/25（日）23:59

受付URL ローソンチケット：https://l-tike.com/popyours/

オフィシャルサイト：https://popyours.jp/