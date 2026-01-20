DOMOTO・堂本光一と俳優・井上芳雄の2人旅に密着した番組『堂本光一×井上芳雄INTERMISSION(インターミッション)』が、Huluで3月7日から独占配信される(毎週土曜0:00新エピソード配信、全6話／日本テレビで3月7日深夜にダイジェスト版放送)。

2018に年ミュージカル『ナイツ・テイル-騎士物語-』で初共演し、その後もプライベートで交流を続ける堂本と井上。そんな2人が今回の旅先に選んだのは、イギリス・ロンドンだ。

ロンドンといえば、世界屈指の演劇・ミュージカルの中心地「ウェスト・エンド」。番組では、2人が行き先や食事など、自分達自身が好きなように選ぶ、短くも濃い2人っきりの時間に密着する。

お酒好きでも知られる2人。劇場文化と密接に結びついた存在でもあるパブバーを訪れる場面も。ここでしか聞けない真剣トークからプライベートな素顔が垣間見られる。

コメントを寄せた堂本は、今回のイギリス旅で楽しみなことを聞かれると、「演劇が盛んな場所でステージに立つ気持ちを共有できる芳雄くんとミュージカルを観ることもとても楽しみです」と期待。井上は堂本に対し、「ロンドンで思う存分語り合おう!」と、互いへの想いを語った。

コメント全文は、以下の通り。

堂本光一

──今回のイギリス旅で楽しみなことは?

自分としては旅が得意ではなく番組になるのか? と不安もあるのですが芳雄くんと一緒なら安心ですし、素でいられると思います。演劇が盛んな場所でステージに立つ気持ちを共有できる芳雄くんとミュージカルを観ることも、とても楽しみです。

──プライベートでも親交の深いお2人、旅に向けてお互いへひとことお願いします。

沢山迷惑かけると思うけど、嫌いにならないでね(笑)

井上芳雄

──今回のイギリス旅で楽しみなことは?

光一くんと旅ができること自体が楽しみでなりません。しかもその場所がロンドンで、一緒に劇場にも行ける! 乾杯もできる! 最高です。

──プライベートでも親交の深いお2人、旅に向けてお互いへひとことお願いします。

日本ではいつも時間に追われていてなかなかゆっくり話すこともできないので、その分ロンドンで思う存分語り合おう! 今までのことはもちろん、未来の話も。