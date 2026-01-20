日本テレビ系バラエティ番組『踊る!さんま御殿!!』(毎週火曜20:00～)が、きょう20日に放送。「雪国で育った有名人」が集結する。

テーマ「雪国で育つとこういう人になります」では、福井県出身の大和田伸也が「子どもの頃からの癖で、今でも雪が降るとテンションが上がって、犬と一緒に歓喜の踊りをする」と、うれしそうに踊るジェスチャーを披露。大和田の渋い見た目との意外なギャップに全員思わず笑ってしまう。

北海道出身の滝菜月アナは「厳しい寒さの中で育つと、グッと耐えて、(感情を)表に出さない、出し方がわからない」と、そのせいで苦労したという出産エピソードを告白。これに乙葉と加藤夏希が大いに共感し、「出産も粛々と」「あまり叫ばない」など、自身の出産時の様子を明かす。

ほかにも、五十嵐亮太 入江聖奈 ELLY(三代目 J SOUL BROTHERS)、清水宏保、高橋愛、松本薫、MAYA(NiziU)、山本浩司(タイムマシーン3号)、りなぴっぴ(リンダカラー∞)が出演する。

長野県出身の乙葉は、2007年に第1子を出産。秋田県出身の加藤夏希は、16年に第1子、19年に第2子、21年に第3子、24年に第4子を出産した。

