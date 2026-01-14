ファミリーマートは1月13日、サントリー食品インターナショナルの「クラフトボス」とコラボレーションした「白生ドーナツ(ダブルカフェラテ)」(150円)を全国のファミリーマートで発売した。

「クラフトボス」とのコラボパン第2弾

「ファミマルBakery」では、2025年5月にクラフトボスとのコラボレーション商品として「白生コッペパン(ダブルカフェラテ)」を販売し、発売初週に菓子パンの売上ランキング1位を記録、累計約150万食を販売するなど好評を得た。

今回、第2弾として登場した白生ドーナツは、生クリームを加えたしっとりもちもちとした白生ドーナツに、クラフトボス監修のカフェラテクリームとカフェラテホイップを包み込んだ商品。前回よりもカフェラテホイップ内の生クリームを増やし、白生ドーナツと相性のよい甘さに調整するなど細部までこだわって開発したという。前回同様、クラフトボスと一緒に食べた際にマッチする味わいに仕上げた。

コラボレーションキャンペーンも実施

同商品の発売にあわせ、対象のクラフトボス(ホットは対象外)各種いずれか1本とファミマルBakeryのパン2品をセットで購入すると、合計金額から100円引きになるキャンペーンも実施している。期間は1月13日～26日まで。