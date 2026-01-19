Mrs. GREEN APPLE若井滉斗「大変だよ！ ミセスをさばくの!!」自身のMC番組にメンバーは“出演NG”!?

3人組ロックバンドMrs. GREEN APPLE（大森元貴（Vo/Gt）、若井滉斗（Gt）、藤澤涼架（Key））がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「SCHOOL OF LOCK! ミセスLOCKS!」（毎週月曜 23:08頃～）。1月12日（月・祝）の放送では、若井がMCをつとめる音楽バラエティ番組「M:ZINE（エンジン）」（テレビ朝日系）の話題で盛り上がりました。――若井が初単独MCに挑戦しているテレビ朝日の音楽バラエティ番組「M:ZINE（エンジン）」。毎月1組のアーティストをピックアップし、その魅力を深掘りしていく同番組は、2024年4月の放送開始から大きな反響を呼んでいます。1月のマンスリーゲストには、韓国を代表する大手芸能事務所「SM ENTERTAINMENT（エスエム・エンタテインメント）」所属の6人組ボーイズグループ「NCT WISH（エヌシーティー・ウィッシュ）」が登場します。

🎵 #MZINE エンジン📕



1月のピックアップアーティストが

NCT WISHに決定しました💚#若井滉斗 (#MrsGREENAPPLE)と#山添寛(#相席スタート)が、

“次世代トップグループ”として躍進中の

NCT WISHを徹底深掘りします🔎



2026年のM:ZINEも、お楽しみに😊✨#NCTWISH @NCT_OFFICIAL_JP@AORINGOHUZIN… pic.twitter.com/rIUqIhxCPr

— M:ZINE【エンジン】 (@MZINE_tvasahi) December 20, 2025大森：若井は冠番組を2年やってるんですか!?若井：もう、本当にね！大森：いや、すごいじゃないですか！若井：すごくない？大森：出たいよね、ミセス！藤澤：出たい！ 出たい！ のに！若井：でもさ……。大森：俺、聞いたよ？ 噂で！ 若井が「ミセスは本当に出ないでほしい」ってNGにしてる、って！若井：そらそうだろ！大森：（笑）。藤澤：若井NG!?若井：そりゃそうだろうよ！ 大変だよ！ ミセスをさばくの！大森：いや、お利口にやるよね！藤澤：うん！若井：逆に大変な思いするよ、って思うよ！大森：なんで!?若井：いや、すごいから！ 「M:ZINE」はね……すんごいカットされてるんだから（笑）！大森・藤澤：（笑）。藤澤：すごいこと言うじゃん（笑）！若井：凄まじいよ!?大森：何時間撮ってるんですか？若井：やばい時間撮ってるからね！藤澤：それめちゃくちゃ面白いね（笑）。若井：これは裏話なんだけどね（笑）。大森：何分放送？若井：15分かな！ CMとかを含めると……。大森：俺、観たことないからわからなくて！若井：観ろよ（笑）！大森：15分を何時間回して撮っているんですか？若井：1回の収録では3、4時間ぐらいぶっ続けで回していて。藤澤：うぉお〜!!若井：で、CS（テレ朝チャンネル1）版は完全版なので、1時間ぐらいかな？ だからもう、めっちゃカットされてるの（笑）。凝縮されて！大森：じゃあ、やめとこうかなぁ、出るの（笑）。藤澤・若井：（笑）。若井：でしょ!?大森：いや、でもすごい人気って聞きますよ！若井：大人気だぁー！大森：どこに行っても「若井さんの『M:ZINE』観ました！」って俺に言われるんだから！ 関係者とかに。若井：嘘だよ（笑）！大森：だから、「そんな人いないんですよ〜」って。若井：言うな、そういうことは（笑）！「ありがとうございます！」でいいじゃねーか、別に！大森：「大工事したんですか？」って！若井：いや、してないよ（笑）。普通に観れますからね！大森：（1月のゲストは）NCT WISHさんですね！若井：そうです！ 1月は！大森：ぜひ観てください!!＜番組概要＞番組名：SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ：こもり校長（小森隼・GENERATIONS from EXILE TRIBE）、アンジー教頭（アンジェリーナ1/3・Gacharic Spin）放送日時：月曜～木曜 22:00～23:55／金曜 22:00～22:55番組Webサイト：https://www.tfm.co.jp/lock/番組公式X：@sol_info