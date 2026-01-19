生成AIサンプリングが切り拓くヒップホップの新展開──LAの実力者が力説「テクノロジーを使って人間の物語を語る」

すっかり私たちの生活に浸透した生成AIだが、音楽の分野においては議論の対象になることもたびたびある。著作権の問題、AIで作られた音楽に感動はあるのか、その切り口は様々だ。そんな中、「AIで生成した音楽をサンプリング」するという手法を取ったアルバムがリリースされた。LA発のイベント「PARTY IN MY LIVING ROOM」によるアルバム『Relatives and Cousins, Vol. 1』だ。

PARTY IN MY LIVING ROOMは、ドクター・ドレー率いる制作チームの一員としても活動するLAのラッパーのThurzによるイベントだ。2015年にスタートし、今年は10周年の節目となる。サウンド・エンジニアを迎えてコンサートレベルの音質にこだわる「プロダクションの価値観を持ち込んだハウス・パーティ」のようなイベントで、これまでに主催のThurzはもちろん、エアプレーン・ジェイムスやファット・ロンなどLA勢を中心に多くの才能が出演してきた。イベントは成長してLAだけではなくシカゴやアトランタなどでも行われ、コーチェラでも今年含め数回開催。ハウス・パーティから出発したイベントだが、今ではそれに留まらない一つのプラットフォームへと拡大している。

そんなイベントの10周年の節目にリリースされたのが、音楽生成AI大手のSunoとタッグを組んだ『Relatives and Cousins, Vol. 1』だ。パーティチューン中心のディスク1とソウルフルなディスク2の二枚組で、ココア・サライやザ・クール・キッズのチャック・イングリッシュなど大勢のラッパーやプロデューサーがそれぞれの個性を発揮したものになっている。キャンプを開いてサンプルの生成から三日間で作り切ったとのことで、そのスピード感も含めて生成AIのクリエイティヴな可能性が感じられる。

AIで全てを作り上げるのではなく、あくまでもツールの一つとしてAIを使って人間が作り上げる。この興味深いアルバムの背景を聞くべく、今回はPARTY IN MY LIVING ROOM主催のThurzにインタビューを依頼。生成AIを用いた制作の意図、ヒップホップとテクノロジーなどについて聞いた。

Thurz

アルバムの始まり

―今作は、Sunoでアーティスト・パートナーシップを担当していて、コーチェラでのPIMLRのアクティベーションにも関わっている、CJとのやりとりから生まれたと聞きました。経緯を詳しく教えてください。

Thurz：CJとは数年前から知り合いなんだ。二人ともキッド・カディとIan Edelmanが設立したENCORE Music Technologyで働いていた。あの会社は、部屋をスキャンしてアーティストのためのARステージを作るサービスを提供していた。そこにいろんな要素を追加したり、背景を自由に変更したりできるんだ。ファンはライブ・ショウに参加できて、通貨として拍手が使われる。1拍手＝10セントで、ENCOREのショウやライブ・ストリームを通じてファンから収益を得られる仕組みだったんだ。俺は音楽部門の責任者で、CJはコンサルタントとしてクリエイティヴ・ディレクターを招き、AR技術の活用方法を指導していた。俺はクリエイティヴに直接関わるアーティストの獲得を担当していたね。CJとはお互いの世界を融合させて、仕事後も連絡を取り合い、仲良くなった。彼は誰よりも早くAI分野に飛び込んで、次々と浮かぶアイデアを俺に提案してきたんだ。コロナ後の2021年のことだね。今年の初め、Sunoとの協業機会について連絡があって、一緒に企画を練り上げた。 彼がPARTY IN MY LIVING ROOMに興味を示してくれたから、俺は企画書を作成し、CJが実現に向けて尽力してくれた。CJにシャウトアウト。

―2024年時点で今作の構想はあり、紙に書き出していたとのことですが、ジャーナリングはよくするのですか？

Thurz：ジャーナリングとは違うけど……まあジャーナリングみたいなものかな。朝起きて祈りを捧げ、少し瞑想するんだ。それから頭に浮かんだアイデアを書き留める。ダウンロードする感じだね。ビジネスのアイデアかもしれないし、クリエイティヴなアイデアかもしれない。頭に浮かんだ言葉や、書き留めておけばヴァースに使えるアイデアかもしれないものを書き留める。2025年の計画を立てた時も、まず日記に書いてからそれをデッキ（計画書）に落とし込んだんだ。10周年のための計画だった。アルバム制作もそのデッキに載っていた。それがどういう形になるかは分からなかったけど、Sunoと組むことで実現できた。2024年に書き留めたんだ。たぶん（2024年リリースのソロアルバムの）『YANNICK KOFFI IN TIME』を完成させてリリースした直後だな。それが実現した感じ。

―『YANNICK KOFFI IN TIME』のインタールードで登場するSirihannaについて、「AIがかつてないほど発達した現代の社会を象徴している」と以前お伺いしました。当時からAIを使ったアルバム制作の構想はあったのですか？

Thurz：決まっていたわけじゃないけど、Sirihannaのシリーズをどう続けるかアイデアはあったんだ。で、『Software Update』とか、そういう感じのソロ作品を作るかどうか考えてたところだった。AIを使ってこういう作品を作るって明確に決めてたわけじゃないけど、Sirihannaを擦ろうとはしてたんだ。だからAIベースのアルバムを作ることになったのは面白いよね。一歩踏み出したことで、独自のことを実現する道が開けたんだろう。Sirihannaみたいなアイデアを形にしたあと、AIについて検討する段階に踏み込んだことで、クリエイティビティを助ける新たなツールを発見できたわけだから。

AIによるクリアランス問題の回避と制作スピードの加速

―PARTY IN MY LIVING ROOMのブログには、今回のアルバムについて「AIツールと黒人文化の独創性を融合させることで、このプロジェクトは新たな生態系を体現する」とありました。このコンセプトについて、もう少し詳しく聞かせてください。このプロジェクトで融合させた「黒人文化の独創性」とは、どのようなことを言うのでしょうか？

Thurz：ここLAには、有色人種のアーティストの作品をプッシュするリアルなプラットフォームが無い。メジャー・レーベルと契約していなければ、 メディアやラジオ、プレイリストやらでプッシュされる機会が無い。俺が言う「黒人文化の独創性」っていうのは、ここでアーティストたちがやっていることの、本当の姿と考えのこと。この視点でインディペンデントなアーティストたちのカタログを見ると、みんな同じマインドセットを体現していることに気づくはず。制作過程ではサンプリングをするプロデューサーと組む人もいるだろう。俺がAI技術を使った意図は、サンプル・クリアランスの問題を回避するため。過去にライターとして参加した作品では、サンプリング部分が著作権の65%を占めるケースもあった。別の曲では、キャンプ内のプロデューサーがサンプリングしたんだけど、100%を取られてしまった。大ヒット曲だったんだ。こういう事例があると、「70～80年代の曲やこのジャンルの美学を追求するなら、こうするしかない」と思ってしまう。みんな、サンプリングが大好きでしょ？著作権保持者が誰であれ、サンプル・クリアランスの問題を回避または迂回する方法を見つけたい。

AIがあれば、プロンプトを入力して構想したものに到達するアイデアが得られる。プロンプトが何であれ、それに基づいたステムをくれるんだ。複数の異なるバージョンが出てきて、気に入ったものを選べる。そのステムをエクスポートし、さらに加工してDAWに戻すこともできる。ReasonでもAbletonでも、プロデューサーが使うツールが何であれ、自由に描けるキャンバスをくれるんだ。全ては人間から始まり人間で終わるけど、AIはカスタム・プリセットを作ってさらに加工する上で優れたツールだよ。これをアーティストと組み合わせることで、いろんなサンプルを漁らなくとも、独創性とまったく新しい制作手法を実現できる。この種のプロジェクトは初めてだったけど、ドープでインディペンデントなアーティストやプロデューサーたちと一緒に、本当に素晴らしいかたちで実行できたと思う。

もちろん、ディグが嫌いなわけじゃない。いいサンプルを探す作業はみんな大好きだ。ただ今回は、そのプロセスをさらに加速させた。そして3日間で25曲制作し、そのうち21曲を完成させた——いや、3日間どころか36時間だ。Pharmacy Studiosでのセッションは12時間のブロックでやったから。アイデアを次々に形にできたし、さっきも言った通り、この手法を初めて採用し、実行し、記録したプロジェクトとして、本当に誇りに思ってる。

―参加者はみなさんSunoのようなAIを使い慣れている方々だったのでしょうか？

Thurz：彼らの多くはすでにこういうプラットフォームに触れた経験があったよ。いろんなプラットフォームを使ってきたなかで、Sunoが提供する機能に惹かれた。β版の機能をいくつもテストし、技術がどのように機能するかを確認できた。ビートボックスやホーンみたいな音をプロンプトと共に入れると、それをアイデアに変換してくれたんだ。みんなビックリしたね。「ヨー、これはすごいツールだ。ミュージシャンの代わりやAIアーティストを作るんじゃなくて、リアルなアーティストたちのやりたいことを手助けしてくれる」って。だから、テクノロジー活用にあたっての我々のコンセプトは、エシカルな使い方の先例を打ち立てて、本物のアーティストを際立たせることだった——AIを活用してプロセスを支援する人間の知性をね。

―音楽に関わる人々の間では、制作におけるAI活用に否定的な論調が目立つように思います。その一方で、たとえば故ニプシー・ハッスルなどは、早くから自らのマーチにARを活用するなどしていました。音楽制作やその周辺におけるテクノロジー活用について、よくある誤解としてはどのようなものがあると思いますか？

Thurz：ティンバランドみたいな事例もあるよね。彼のやり方は、誰かのIPを無断で使い、それをプラットフォームに載せるというものだった。それは後味の悪いものになるよね。自分で名を立てようとするアーティストなら誰でも、自分のIPが同意なく奪われて、誰かがそれを利用して利益を得たり、機械がそれを学習したりなんてしたら、ちょっとややこしくなってくる。メディアでこうしたネガティブな事例を目にするとき、プロパガンダは一番強い影響力を持つ。世界中でたくさんの国がそれで大衆に影響を与えてきた。ネガティブなPRがテクノロジーの活用に悪影響を与えるのを見ると、だいたいみんなそれに追随するだろう。

でも、ヒップホップにおいて、テクノロジーってずっと身近にあったものだよね。ターンテーブルを使ったスクラッチであれ、レコードでサンプル・ループ部分を探すのであれ、ドラム・マシーンを使うのであれ、常にイノベーションの手段を提供してきた。テクノロジーは常にヒップホップの一部だったんだ。だから、技術の変化を受け入れないと、取り残されてしまう。俺はいつも先を見据える人間で、革新の方法や、流通や創作のあり方に影響を与える方法を考えている。拒絶したり、恐れたり、恐怖に駆られて行動するんじゃなくて、どんな新しい技術も受け入れ、その使い方を学ぼうと思っている。ほら、恐怖は誰の為にもならないから。それがどんなものかを理解して適応するか、どう避けるべきかを学ぶかのどっちかだ。俺は受け入れる側の人でありたい。だって、技術はすでに存在していて、あらゆる業界に影響を与えているんだから。ミュージシャンとして、それがコミュニティのためだと思う。「よし、これをどう使ってコミュニティに貢献できるか？」って。それが『Relatives and Cousins』で示そうとしたことだ。

テクノロジーを使って人間の物語を語る

―今回の制作過程は、これまでのそれとは違ったものでしたか？

Thurz：ちょっとね。『YANNICK KOFFI IN TIME』では「LIVING ROOM」にサンプリングを入れた。「Back to Life (However Do You Want Me)」の大ネタがあったでしょ。

今回はレコードを引っ張り出す代わりに、プロンプトを入力したり、アイデアを何か口ずさむだけで、何かが生成されたんだ。「この音をフィラデルフィア・ソウルかミネソタ・ソウル風にしようぜ」って感じで。プロデューサーたちがプロンプトで主導し、生成できる。今までと変わらずスタジオで制作してるけど、このやり方はとにかく速いんだ。これは俺がアフターマスで経験したこととも似ていた。ドクター・ドレーはスタジオにいる全員を楽器のように使ってた。つまり、様々なミュージシャンをスタジオに集める代わりに、自らもミュージシャンであるプロデューサーたちがAIを使ってアイデアをより速く生み出せる。そして生成されたアイデアを抽出し、どんな要素も生演奏のミュージシャンで置換できる。たとえばDK・ザ・パニッシャーが曲に生演奏のベースを加えたい場合、何かを生成し、ベースで弾き直し、ドラムの一部をリプログラムする。これが主な手法で、『YANNICK KOFFI IN TIME』での作業との違いが何かといえば、ドクター・ドレーとの仕事により似ていた——彼は頭の中のイメージをプロンプトとして提示し、生身の人間にそれを形にさせていたから。でも、AIはアイデアをより速く生み出す力を与えてくれる。そのスピード感が主な違いかな。ただ、それでもミュージシャンは活用するんだけどね。俺のミュージシャンもプロデューサーも、みんな楽器を演奏できる。でも、AIを使えば目的地に100倍速く到達できる。面白いなと思った。

―今回の制作方法では、どんな能力が求められると感じましたか？

Thurz：ビジョンだね。何を作るか、最初はまったく予想していなかった。1日で一定の曲数を仕上げたいとは思っていたけど、クリエイティヴな人たちを集めて自由にやらせたいだけだった。それで、素晴らしい瞬間が生まれると確信していた——それは、このプロセスで得た力だと思う。「よし、このアーティストがもたらす変数と、このプロデューサーがもたらす変数は分かっている。それらを方程式に組み込もう。何が生まれるかは分からないけど、きっといいものになる。さあ、始めよう」って感じで。その時間の中で、彼らが作りたいものを自由に制作させ、楽しんでもらった。楽しさは常に音楽に欠かせない要素で、それが無ければ、いい音楽は生まれないと思ってる。特に制約も設けず、ただクリエイトする過程で交流を楽しんでもらいたかった。

―それは、従来の音楽制作とさほど変わらなかったのですね？

うん。俺らは前から楽しんで、新しいもの・今まで誰もやったことのないものを作ろうとしてたからね。

ジ・イースティー・ボーイズ、ココア・サライらの制作風景

―このアルバムは2枚組で、1枚目がファンクション（パーティ）、2枚目がソウルとなっています。このアルバムは2枚組のアルバムにする構想は最初からあったのですか？

Thurz：21曲という決まった曲数が揃った時点で、ブレス・エスクローと話し合ったんだ。「なぁ、どうやったら音的に最も理にかなう構成にできる？」って。俺は、まずは盛り上がる曲で始めようと思った。曲を1曲ずつ確認しながら、彼がトラックリストの組み立てを手伝ってくれたんだ。結果、ディスク1はパーティ向けの曲を集めたものに、サイド2はソウルフルな曲を集めたものに落ち着いた。ソウル系のサンプリングが多かったからね。こうして自然に流れができたんだ。ブレス・エスクローの助けもあって、完璧なトラックリストが完成した。全てが自然な流れで、チームと話し合いながら最善の形を模索した結果だよ。

―最後は人間が決める、と。

Thurz：人間に始まり、人間に終わる。俺らはテクノロジーを使って人間の物語を語っているんだ。

―「Happy」はリミックス・コンテスト用にステム・データと共にリリースされましたが、その背景にある意図や考えは何だったのでしょうか？

Thurz：まずは（プロデューサーの）SOUNDSLIKETCにシャウトアウト。最初のシングルをリリースしてリミックス・コンテストを開催したことで、Sunoのユーザーに、この曲はSunoを使って制作したんだと知らせたかった。そして彼ら自身にリミックスを作ってもらい、ストーリーの一部になったと感じてもらいたかったんだ。エンゲージメントの要素を入れたかった——みんなに俺らの活動への参加意識を持ってもらい、メッセージを広め、俺らがSunoを使ったのと同じようにSunoを使いたいと思ってもらう機会を作りたかったんだ。

―ディスク2はソウルフルなサウンドでした。これを作る際には、いわばSpliceなどにあるような「ビートに使えそうな」素材を生成したのでしょうか？ それともストレートにソウルの曲を生成してそこからサンプリングした？

Thurz：サウンドトラック（sndtrak）とクライシスとサード・パーティとイマン・オマーリが、70～80年代のソウルみたいな曲を生み出すプロンプトを大量に作ってたんだ。そのクオリティの高さにぶっ飛ばされたよ。彼らは生成されたサンプルをそのまま使って、それを切り刻んで本当にドープなサンプルを作り上げた。「Lazarus」なんかは、このビートにはドラムすら入れるなってサウンドトラックに言ったんだ。サンプル自体がバチバチにイケてたからね。彼はループさせただけ。ティファニー・グーシェの曲にしてもヒューの曲にしてもエアプレーンの曲にしても、ソウルのサンプルがちりばめられている。全てがスムーズで、日曜のドライブで流せるような音にしたかった。クライシスとの曲はほかにもいくつかあるから、そのうちリリースするかも。キャンプ後も流れを止めずに続けてるんだ。

クライシス

Spliceで見かけるような素材を作らせたわけではない。それに一番近いことをやったのが「Tried So Hard」かな。それでもチョップしてループしたけど。全部、生成されたものに何らかの手を加えてDAWに入れたよ。「Tried So Hard」では素材をAbletonに入れて、切り刻んで、生ギターとか違う要素を加えた。実際、時にはほぼ完成した曲が出てきたこともあって、それに違う歌詞やアイデアを当てはめることもあった。ゴスペルの曲のようにヤバいハーモニーを生み出すこともあった。その中で、プロンプトに完全に沿ったものから、少し違うものまで試してみた。生成されるものすべてが掘り出し物のようで、レコード店でランダムにレコードを引っ張り出すような感覚だったよ。

―今回のアルバムタイトルは『Relatives and Cousins, Vol. 1』ですが、『Vol. 2』は期待できますか？

Thurz：もちろん。まだ具体的な日程は決まってないけど、2026年とだけ言っておくかな。

―次回もSunoとのコラボ・プロジェクトになるのでしょうか？

Thurz：できればね。まだ分からないけど。資金を確保できるならどこでも、スタジオを確保して、エンジニアやプロデューサーやアーティストに還元できる形でやりたい。クオリティの高い作品を生み出せるなら何だってやりたいね。続編を出したいし、何ができるか楽しみだ。今回はとてもオーガニックなかたちで実現したから、同じマインドセットを保ち続ければ、もっといいものが作れると思う。

LAのラジオ局「Real 92.3」出演時の様子