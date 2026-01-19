レッドソックスの吉田正尚が、YouTubeチャンネル『渡部のサシ飲み』で17日に公開された動画に出演。2023年のワールド・ベースボール・クラシック(WBC)で不調だった村上宗隆と話していたことを明かした。

吉田正尚

WBC2023で不調だった村上宗隆と話していたこと

WBC2023のメキシコ戦、9回の最終打席にてフォアボールで出塁し不調だった村上宗隆につなぎ、「指差しポーズ」でエールを送ったことも話題となった吉田。渡部建(アンジャッシュ)が「フォアボールのあと、かっこよかったですね」と水を向けると、「あれ、村上にやったと言われがちなんですけど、ベンチにやったんですよ」と明かした。

また、渡部が「WBC第2回のときのイチローさんもそうだけど、宗くんみたいなときって、なんて声をかけるんですか? ああいう短期決戦のときにあからさまなスランプの選手に」と質問すると、吉田は「話とかは聞いてましたよ。『なんで今こうなってる?』って。自分なりに考えはあるから」と回想。

続けて、「当時は『なんでですかね?』とか言ってたんで、答えがあまり分かってないような感じだった。構えとかタイミングとか。結局タイミングだと思うので。3月って調整も難しいじゃないですか。全員が一番いい状態じゃないと思うので、流れはあると思います」と振り返っていた。