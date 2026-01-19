俳優の安田顕が、きょう19日に放送されるカンテレ・フジテレビ系ドラマ『夫に間違いありません』(毎週月曜22:00～)第3話の見どころを語った。

安田顕

同作は、妻が夫の遺体を誤認し、保険金を受け取った後に死んだはずの夫が帰還するところから始まる、人の心の醜さや美しさがあらゆるところにちりばめられたサスペンスドラマ。

第3話では、聖子(松下奈緒)の身に新たな脅威が迫る。要求された500万円を手に自ら瑠美(白宮みずほ)のもとへ向った聖子は「夫とはもう会ってほしくない」と言い放ち、瑠美をけん制する。その頃、イルカの絆創膏(ばんそうこう)に違和感を覚えた天童(宮沢氷魚)は、聖子の過去を調べ始めていた。

一方、聖子の息子・栄大(山崎真斗)は学校で藤木(二井景彪)にある動画を見せられていた。それは、聖子が一樹のアパートに入っていく映像で、聖子が不倫をしているのではないかと侮辱された栄大は、思わず藤木の胸ぐらをつかみ、拳を振り上げる。学校に呼び出された聖子は、温厚な栄大がなぜ暴力に訴えるようなことをしたのか理解できず、おどけて本当のことを言おうとしない栄大の様子が気になって仕方ない。

一刻も早く平穏な日常を取り戻したい聖子は、隠ぺいを悟られないよう、できるだけ他者との関わりを避けようと警戒するが、紗春(桜井ユキ)が聖子を訪ねてきたことで心理的にさらに追い詰められていく。その矢先、部屋にいたはずの亜季(吉本実由)が姿を消し…。

安田顕 コメント

2話の最後に用意した口止め料で、本当に一樹と瑠美の関係は終わるのか。はたまた、瑠美に利用され続けるのか。家族5人での幸せな生活を夢見て、聖子と一樹はお互いを信頼して前に進めるのかご注目ください。

また、各キャラクターを取り巻く環境や、人生の背景も見え始め、より深みが増していきます。予告にもありましたとおり、ラスト1分、衝撃です。聖子の決意と、一樹からの着信…。

3話も目が離せない展開となっております。ぜひご覧ください。

【編集部MEMO】

安田顕はこのドラマについて、「台本やあらすじも全部読ませていただいていますが、一番面白いのは、最終話です。連ドラって最終話の直前が一番面白くて、最終話は“んんん…”ってこと、ありません? でも、これは最終話まで面白いです。だから全部見てください」とアピールしている。

(C)カンテレ