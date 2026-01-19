住宅ローン比較診断サービス「モゲチェック」を運営するMFSは、「モゲチェックユーザーが選ぶ本当にいい住宅ローンランキング2025下期」を発表した。

本調査は、注目度と人気については2025年6月21日から12月20日の間にモゲチェックを利用したユーザーのサイト回遊状況および銀行審査申込数をもとに分析したもの。金利満足度、団信満足度、審査スピード満足度、手続き満足度、顧客対応満足度については、2025年4月1日から12月20日の間にモゲチェックを利用したユーザーを対象に、2025年12月6日から12月31日にウェブアンケートを実施し、242名から回答を得た。

注目度

注目度では、前回に続きPayPay銀行が1位となった。スマホや電気とのセット割による低金利や、がん保障や全疾病保障が充実した「超サポ団信」への関心が高まり、多くのユーザーが銀行サイトへ遷移したという。2位はSBI新生銀行で、2025年7月から9月に実施された期間限定の金利優遇キャンペーンが注目を集めた。3位には三菱UFJ銀行が入り、金利上昇局面におけるメガバンクの安心感が評価された。

人気

人気では、事前審査申込数を基準にPayPay銀行が1位を獲得した。ペアローン連生団信や「超サポ団信」が共働き世帯を中心に支持を集めた。2位はSBI新生銀行で、期間限定キャンペーンによる競争力のある金利が評価された。3位にはりそな銀行・埼玉りそな銀行がランクインし、低金利に加え「団信革命」と呼ばれる独自保障の安心感が支持された。

金利満足度

金利満足度ではPayPay銀行が1位となった。低金利により返済総額を抑えられる点が高く評価された。2位はSBI新生銀行で、契約条件の縛りが少なく利用しやすい点が支持を集めた。3位には三菱UFJ銀行が入り、メガバンクでありながらネット銀行に近い水準の金利が評価されたほか、金利上昇局面への耐性に対する信頼感も満足度につながった。

団信満足度

団信満足度では三菱UFJ銀行が1位を獲得した。三大疾病への手厚い保障や適用条件の充実に加え、メガバンクとしての安心感が評価された。2位はauじぶん銀行で、がん50%保障が金利上乗せなしで付帯する点が支持された。3位には住信SBIネット銀行が入り、幅広い保障内容や高年齢層でも加入しやすい点が評価された。

審査スピード満足度

審査スピード満足度ではPayPay銀行が1位となった。申込翌日や1週間以内に回答が届くスピード感に加え、不備時の電話連絡など対応の丁寧さも高評価を得た。2位は三菱UFJ銀行で、事前審査の速さと担当制によるフォロー体制が評価された。3位にはauじぶん銀行が入り、ネット完結型の利便性がスピード感につながった。

手続き満足度

手続き満足度でもPayPay銀行が1位を獲得した。ネット完結型の手続きや分かりやすい書類案内、コンタクトボードによるサポート体制が評価された。2位のauじぶん銀行、3位の三菱UFJ銀行も来店不要で完結できる点やオンライン手続きの分かりやすさが支持された。

顧客対応満足度

顧客対応満足度では三菱UFJ銀行が1位となった。迅速で的確な対応や丁寧な説明が高く評価され、住宅ローン契約時の不安軽減につながったという。2位はPayPay銀行、3位はSBI新生銀行で、ネット銀行でありながらスピーディーかつ丁寧な対応が支持された。

今回の結果では、7項目中6項目にランクインしたPayPay銀行の存在感と、団信や顧客対応で高い評価を得た三菱UFJ銀行の強さが際立つ形となった。また、SBI新生銀行も複数項目で上位に入り、期間限定キャンペーンを実施する銀行ほど注目度や評価が高まりやすい傾向が見られた。住宅ローン選びの参考指標として、今回のランキングが活用されることが期待される。