通信カラオケ・JOYSOUNDは、全国からご当地・企業キャラクターが集結するイベント「世界キャラクターさみっとin羽生2025」で発表された「大好きなご当地キャラソングランキング TOP10」から、7曲を配信する。

このランキングは、個性豊かなキャラクターたちや、地域の魅力を音楽で届けるキャラクターソングの中から、全国のファンによる8,423件の投票で選ばれたもの。

上位にランクインした楽曲の中からカラオケ配信が決定したのは、しんじょう君(高知県須崎市)の寺嶋由芙「ホントのカワウソ」、カパル(埼玉県志木市)のゆきゆっき＆まめ「カパル体操～1234!カパルだぉ!～」、きくちくん(熊本県菊池市)の「フルーティー5OP」、こーた(東京都江戸川区平井)の与田理央那(FESTIVE)の「キミのおかけで」、パイプル君(埼玉県羽生市)のさくまひでき「パイプル君ロック」、一生犬鳴!イヌナキン!(大阪府泉佐野市)のCharat「イヌナキマーチ」、つるゴン(埼玉県鶴ヶ島市)の鶴「Koiする つるゴン」の7曲となる。

特設ページでは、カラオケ配信決定を喜ぶキャラクターたちからのメッセージ動画が公開されている。

なお、JOYSOUND公式キャラクター・ジョイオンプーのテーマソング「JOY JOY JOY!!! ～ジョイオンプーのテーマ～」(ジョイオンプー feat.ななひら)もカラオケ配信中。作曲・編曲は、AKB48「Teacher Teacher」や CUTIE STREET「かわいいだけじゃだめですか?」を手掛けたマルチクリエイター・早川博隆氏が担当。歌唱には「POKEDANCE」で注目を集める実力派ボーカリスト・ななひら、振付は東京ゲゲゲイ初期メンバーとして活躍したBOWが担当してい。