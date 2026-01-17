Mrs. GREEN APPLE大森元貴「僕を必要としてくれているのかな…」「何か化学反応があるかな」自身の俳優活動について語る

3人組ロックバンドMrs. GREEN APPLE（大森元貴（Vo/Gt）、若井滉斗（Gt）、藤澤涼架（Key））がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「SCHOOL OF LOCK! ミセスLOCKS!」（毎週月曜 23:08頃～）。1月5日（月）の放送では、2025年大晦日に「フェーズ2」を完結させ、元旦より「フェーズ3」を開幕した3人が2025年を振り返り、リラックスした雰囲気の中で大森の俳優活動などの話題で盛り上がりました。――Mrs. GREEN APPLEは2022年3⽉18⽇の活動再開から2025年12⽉31⽇までの期間を「フェーズ2」と称し、昨年の大晦日に「フェーズ2」を完結。そして2026年1月1日、待望の「フェーズ3」開幕を宣言しました。若井：大森さんは、2025年に俳優のお仕事とかたくさんしたじゃないですか。大森：たくさんは、してないですけど！若井：いや、でもたくさんですよ！ 大活躍だったじゃないですか！ それ、今後も続けていくんですか？藤澤：インタビュアー（笑）。大森：ちゃんと聞くやつじゃん（笑）。若井：いや、ちょっと気になってて！大森：いや、僕、本業じゃないので！ ちゃんとお話をいただいて、僕を必要としてくれているのかなっていう風に……恐れ多いんですけど、思えれば何か化学反応があるかなと思ってます！若井：なるほど！大森：別に生業じゃないので、気を抜くとかの意味ではなくて。本業にされている方がたくさんいらっしゃいますので、その中でなぜ大森なのかというのは、非常に気になるところではある、みたいな。だから映画『#真相をお話しします』も、最初はお断りしていたんだけど、なんでこれが僕じゃなきゃいけないのかっていう説明をプロデューサーさんたちがしてくれたから。（2018年にリリースしたミセスの楽曲）『青と夏』とかからのつながりだったチームでもあって、いろいろ知ってくれているから気軽に話せる仲なんだけど。真摯に話してくれたので「あ、だったら！」みたいな。若井：すごいよね！大森：いや、いいのよ！ 内輪で「すごいよね！」みたいなのは全然面白くないから！若井・藤澤：（笑）。大森：誰が聞きいたいの、これ！ 全然いいのよ、そんなの（笑）。若井：たしかに（笑）。＜番組概要＞番組名：SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ：こもり校長（小森隼・GENERATIONS from EXILE TRIBE）、アンジー教頭（アンジェリーナ1/3・Gacharic Spin）放送日時：月曜～木曜 22:00～23:55／金曜 22:00～22:55番組Webサイト：https://www.tfm.co.jp/lock/番組公式X：@sol_info