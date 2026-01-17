元プロ野球選手で野球解説者の杉谷拳士氏が、YouTubeチャンネル『熱スギヤch【杉谷拳士 公式】』で公開された動画に出演。楽天の宗山塁が侍ジャパン選出時に衝撃を受けた打者に納得する一幕があった。

杉谷拳士氏

村上宗隆や近藤健介の

大学生で侍ジャパンのメンバーに選出された宗山。杉谷氏から「(侍ジャパンで)この選手はヤバかった、衝撃的だった選手はいますか?」と聞かれ、「バッティングは、とくに左バッターは注目して見ていたので、村上さんとか近藤さんですかね」と、村上宗隆と近藤健介の名前をあげる。

そして、「そこはやっぱり『違うんだな』っていうか」と漏らした宗山に、杉谷氏も「そうだよね。大学生から見たら、いきなりプロのトップのバッティング練習見て」と共感しながら、「近藤健介なんて、一生同じスイングしてるから。もう、ずっと芯。ずっと芯で打ってるよね」と、元チームメイトのすごさを証言した。

続けて、杉谷氏は「村上選手はもう見たらわかるよ。音が違うもん。パワーが違う」と村上についても触れながら、「それを見て、『プロの一線級ってこんな選手たちなんだ』って?」と質問。

すると、宗山はこの問いにうなずきながら、「そうですね。わかってましたけど、実際に見ると『これぐらいのレベルなんだ』っていう感じでしたし」と答えつつ、さらに「一番びっくりしたのは、舜平大がデカすぎて」と、同学年の山下舜平大の体のサイズに一番驚いたと明かしていた。