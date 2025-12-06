元プロ野球選手で野球解説者の杉谷拳士氏が、YouTubeチャンネル『熱スギヤch【杉谷拳士 公式】』で11月26日に公開された動画に出演。日本ハム・清宮幸太郎との合宿で驚いた出来事を明かした。

杉谷拳士氏

清宮幸太郎の食欲に驚き

清宮とは先輩後輩の関係性で、一緒に自主トレを共にしていた杉谷氏。初めて自主トレをともにした伊江島合宿の様子についてスタッフに尋ねられると、「行きたいです!」と野太い声で当時の清宮のモノマネを披露。「デカいからその時。『ごっつあんです』みたいな感じだったよ」と述懐する。

これには清宮も「あの年、バカデカかったですよね」と笑いながら、「あの時、伊江島に行った時、113キロありました。今、95キロとかなんで」と、今よりも20キロ近く重かったと告白。

さらに、杉谷氏が「バカデカかった、本当に。めちゃくちゃ食うし」とうなずき、「だって、伊江島自主トレで、食材なくなるかってぐらい食べるから」「すごかった。1人で(卵)7個やで」と、清宮が朝から目玉焼き7個を平然とたいらげていたことを明かした。

そして、「だって、食材のイメージはしてたのよ。幸太郎とかめちゃくちゃごはん食べるし。『米もこれぐらいあったらいいな』って予想をしてたけども、予想をはるかに超える量で。食費3倍かかったもんね。すごかった」と振り返っていた。