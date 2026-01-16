東映特撮ファンクラブ(TTFC)は、年末にTTFCにて配信を開始した、庄司浩平や滝澤諒をはじめとする『仮面ライダーガヴ』キャスト出演のTTFCオリジナル『仮面ライダーヴラム ルートストマック』関連コンテンツを、1月18日より4週連続でTTFCにて会員見放題配信を行う。

さらに、本日より『仮面ライダーヴラム』を特集した「会報誌・東映特撮ファンブック2026年春号」の先行応募を受付開始。また今後も受注生産による『仮面ライダーヴラム ルートストマック』グッズ新商品のTTFC会員限定販売も企画中だ。

1月18日：メイキング映像配信

1月18日10時より、『仮面ライダーヴラム ルートストマック』メイキング映像を配信。キャストの庄司浩平、知念英和、滝澤諒、千歳まち、浅沼晋太郎、さらに諸田敏監督の貴重な撮影現場インタビューも収録。1年以上に及ぶ『仮面ライダーガヴ』の撮影によって結ばれた固い絆が感じられるメイキングだ。各キャストのオールアップの瞬間、さらにオールアップ後のサプライズも必見。メイキングカメラが捉えた『仮面ライダーヴラム ルートストマック』の魅力を楽しめる。

1月24日：『仮面ライダーガヴ ファイナルステージ』期間限定で会員見放題配信

1月24日10時より、『仮面ライダーガヴ ファイナルステージ』を期間限定で会員見放題配信をスタート。配信は2月28日23時59分まで。

ステージ上で主演の庄司浩平自身から初めて『仮面ライダーヴラム ルートストマック』が発表された10月19日東京SP公演2回目を配信する。情報解禁の瞬間だけでなく、アクションショーとトークショーも配信。なおアクションショーパートとトークショーパートは編集・再構成した内容。ミュージックライブの配信はない。

2月1日：庄司浩平&千歳まち オーディオコメンタリー配信

2月1日10時からは、ラーゲ9/仮面ライダーヴラム役の庄司浩平&グロッタ・ストマック役の千歳まちによる『仮面ライダーヴラム ルートストマック』オーディオコメンタリー(副音声)バージョンを配信。司会進行は瀧島南美プロデューサー。『ガヴ』本編から因縁を持つラキアとグロッタを演じた二人のトークに注目したい。

2月8日：滝澤諒&浅沼晋太郎 オーディオコメント配信

2月8日10時からは、ニエルブ・ストマック役の滝澤諒&酸賀研造役の浅沼晋太郎による『仮面ライダーヴラム ルートストマック』オーディオコメンタリー(副音声)バージョンを配信。司会進行は瀧島南美プロデューサー。“if”のスピンオフでも存在感を示した実験クラブの怪しい会話が繰り広げられる。

ヴラム特集!会報誌『東映特撮ファンブック2026年春号』

TTFC長期会員向けに発行している会報誌『東映特撮ファンブック』の最新号となる2026年春号にて、「仮面ライダーヴラム ルートストマック」「仮面ライダーアインズ with ガールズリミックス」を特集。付録として、「仮面ライダーヴラム ルートストマック」「仮面ライダーアインズ withガールズリミックス」とじ込み両面ミニポスターと、「仮面ライダーヴラム ルートストマック」ミニフライヤー(ミニチラシ)を予定している。

『東映特撮ファンブック2026年春号』応募期間は、先行受付(365日以上会員)が2026年1月16日〜4月19日、一般受付(70日以上会員)が2026年4月3日〜4月19日。

応募には会員継続日数が70日以上であることが必要であるため、本日(2026年1月16日)入会すれば、4月3日まではあと78日、4月19日まではあと94日(いずれも1日も途切れずに継続した場合。会員期間が終了した後も30日以内に再入会すれば継続日数は引き継がれます)の継続日数となるため、今入会して継続すれば『東映特撮ファンブック2026年春号』を手に入れることが可能。会員(有料)登録は約30日間960円(税込、自動更新)。会報誌の入手には送料・手数料として440円(税込)が必要。 応募方法の詳細やその他の注意事項はTTFCアプリを確認のこと。

(C)東映特撮ファンクラブ (C)2024 石森プロ・テレビ朝日・ADK EM・東映 (C)2024 テレビ朝日・ADK EM・東映